Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε από την Βουδαπέστη ότι οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες έχουν προσπαθήσει να πλήξουν την οικονομία της Ουγγαρίας και την ενεργειακή της ανεξαρτησία, αντιτιθέμενοι στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς αυτός έχει μπροστά του τη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.

Σε δηλώσεις του δίπλα στον Όρμπαν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πρωτεύουσα της χώρας, ο Βανς χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ξένης παρέμβασης σε εκλογές.

«Οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας. Προσπάθησαν να την καταστήσουν λιγότερο ενεργειακά ανεξάρτητη. Προσπάθησαν να αυξήσουν το κόστος για τους Ούγγρους καταναλωτές. Και τα έκαναν όλα αυτά επειδή μισούν αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε ο Βανς, σε μία ξεκάθαρη δήλωση στήριξης.

Πηγή: skai.gr

