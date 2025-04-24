Επίθεση τζιχαντιστών στο βόρειο Μπενίν: 54 στρατιωτικοί νεκροί

Επίθεση τζιχαντιστών στο βόρειο Μπενίν την περασμένη εβδομάδα στοίχισε σε 54 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας· πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη τέτοια ενέργεια στην περιοχή, ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο ισλαμιστικών οργανώσεων με ορμητήριο είτε την Μπουρκίνα Φάσο ή τον Νίγηρα.

Τη 17η Απριλίου, φερόμενοι ως τζιχαντιστές επιτέθηκαν σε δυο θέσεις μονάδων του στρατού που συμμετέχουν στην αντιτζιχαντιστική επιχείρηση «Μιραδόρ» στο εθνικό πάρκο W, άλλοτε τουριστικό προορισμό, κοντά στους καταρράκτες του Κουντού και στα τριεθνή σύνορα του Μπενίν, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε μερικές ημέρες αργότερα η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, δημοσιοποιώντας απολογισμό που έκανε λόγο για 70 στρατιωτικούς νεκρούς.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε τη 18η Απριλίου, αναφερόταν σε οκτώ νεκρούς στις τάξεις των κυβερνητικών δυνάμεων.

«Όλες οι οικογένειες του Μπενίν θρηνούν για κάθε παιδί του που πεθαίνει. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για τόσα πολλά», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ουιλφρέντ Λεάντρ Χουνγκμπετζί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Διευκρίνισε πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι πράγματι 54 νεκροί στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Παρότι δεν είναι 70 και πλέον», όπως ανακοίνωσε η τζιχαντιστική οργάνωση, «είναι πάρα πολλοί (...) Οι πεσόντες στρατιωτικοί είναι παιδιά, γονείς, φίλοι μας», είπε.

Στις αρχές Ιανουαρίου, 28 μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Μπενίν σκοτώθηκαν στην ίδια περιοχή σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε επίσης η ΟΥΙΜ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε εξάλλου λύπη για την έλλειψη συνεργασίας, χωρίς να κατονομάσει τις δυο πρωτεύουσες, τόσο από πλευράς Νιαμέ, όσο και από πλευράς Ουαγκαντουγκού. Και στις δυο χώρες δρουν τζιχαντιστικές οργανώσεις που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Με δεδομένο ότι η επίθεση της 17ης Απριλίου έγινε «πάνω στη συνοριακή γραμμή», τόνισε, «μπορείτε να κατανοήσετε πως αν στην άλλη πλευρά των συνόρων υπήρχε δύναμη τουλάχιστον όπως η δική μας αυτές οι επιθέσεις δεν θα είχαν γίνει με αυτόν τον τρόπο ή δεν θα είχαν γίνει καν».

«Δεν θα υποχωρήσουμε. Έχουμε την πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα θα νικήσουμε αυτούς τους εγκληματίες», επέμεινε.

Ο πρόεδρος του Μπενίν, ο Πατρίς Ταλόν, εξέφρασε απογοήτευση στα μέσα Μαρτίου για τη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων της χώρας του με τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο και την έλλειψη συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη στο πεδίο της ασφάλειας, που κάνει πολύ πιο δύσκολο, όπως υπογράμμισε, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο κυβερνούν στρατιωτικές χούντες που αποφάσισαν να γυρίσουν την πλάτη στη Δύση. Κατηγορούν το Μπενίν πως φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές βάσεις και ότι διευκολύνει σχέδια για την αποσταθεροποίησή τους. Το Κοτονού το διαψεύδει.

Τον Ιανουάριο του 2022, η κυβέρνηση του Μπενίν ανέπτυξε σχεδόν 3.000 στρατιωτικούς για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συνόρων στο πλαίσιο επιχείρησης που βαφτίστηκε «Μιραδόρ». Κατόπιν έστειλε στην περιοχή άλλους κάπου 5.000.

