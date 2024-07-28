Μπενίν: Πέντε δασοφύλακες και επτά στρατιώτες νεκροί σε επίθεση αγνώστων σε εθνικό πάρκο

Πέντε δασοφύλακες και επτά στρατιωτικοί δολοφονήθηκαν από αγνώστους μέσα στο εθνικό πάρκο W, στο βόρειο Μπενίν, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η African Parks, μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 24ης προς Πέμπτη 25η Ιουλίου, «πέντε rangers της African Parks» και «επτά μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Μπενίν» σκοτώθηκαν, τόνισε η ΜΚΟ.

Ο στρατός του Μπενίν επισήμως δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.

Η African Parks έλαβε μέτρα για να αναγνωριστούν τα πτώματα των μελών του προσωπικού της και «να ενημερωθούν οι οικογένειες» των θυμάτων, στις οποίες «θα προσφέρει την υποστήριξή της σε αυτή την τραγική περίοδο», πρόσθεσε.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης προς το παρόν. Ωστόσο η τζιχαντιστική εξέγερση στο Σαχέλ εξαπλώθηκε τα τελευταία χρόνια σε ορισμένους παραθαλάσσιους τομείς της δυτικής Αφρικής, ιδίως στο βόρειο Μπενίν.

Οι επιθέσεις εκεί αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα· οι αρχές τις αποδίδουν σε μέλη τζιχαντιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ή στην Αλ Κάιντα κι εφορμούν από χώρες όπου ακμάζουν.

Στις αρχές Ιουνίου, επτά στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση αγνώστων στο εθνικό πάρκο Πεντζαρί, επίσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι αρχές του Μπενίν, οι οποίες σπανίως αναφέρονται δημόσια στις επιθέσεις αυτής της φύσης, έκαναν λόγο τον Απρίλιο του 2023 για περίπου είκοσι εφόδους ενόπλων που παρεισέφρησαν στο έδαφος της χώρας από άλλα κράτη μετά το 2021.

Τον Ιανουάριο του 2022, το Μπενίν ανέπτυξε σχεδόν 3.000 στρατιωτικούς για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συνόρων, στο πλαίσιο επιχείρησης που βαφτίστηκε «Mirador», καθώς η απειλή τζιχαντιστικών επιθέσεων μεγεθυνόταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

