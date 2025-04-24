Γουατεμάλα: Υφυπουργός συλλαμβάνεται για παλαιότερες διαδηλώσεις εναντίον της γενικής εισαγγελέως

Η αστυνομία της Γουατεμάλας συνέλαβε χθες Τετάρτη υφυπουργό που είχε ηγηθεί διαδηλώσεων το 2023 εναντίον της γενικής εισαγγελέως, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή της με τον πρόεδρο Μπερνάρντο Αρέβαλο, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τη σύλληψη του μέλους της κυβέρνησής του.

Ο Λουίς Πατσέκο, υφυπουργός Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων, συνελήφθη κατόπιν αιτήματος του γραφείου της γενικής εισαγγελέα που του προσάπτει «τρομοκρατία» και «παρακώλυση της δικαιοσύνης», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας Μοϊσές Ορτίς.

Ο Λουίς Πατσέκο, ηγέτης των αυτοχθόνων Μάγια, προέδρευε σε μια από τις οργανώσεις που είχαν καλέσει σε μαζικές κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες Γουατεμαλτέκοι, από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Ιανουάριο του 2024, για να υποστηρίξουν τον πρόεδρο Αρέβαλο και να απαιτήσουν την παραίτηση της γενικής εισαγγελέα Κονσουέλο Πόρας.

Ο κ. Πατσέκο, που παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου, δήλωσε «αγανακτισμένος».

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Αρέβαλο κατηγορεί τη γενική εισαγγελέα, στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις για διαφθορά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πως επιδιώκει να τον ανατρέψει.

Καταδίκασε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την «ποινικοποίηση» ειρηνικών διαδηλώσεων.

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επίθεση εναντίον της αντίστασης που πρόβαλε ο λαός της Γουατεμάλας το 2023 για να εμποδίσει αυτά τα σκοτεινά πολιτικά-εγκληματικά κυκλώματα στο γραφείο της γενικής εισαγγελίας να κλέψουν τις εκλογές καταπατώντας τη λαϊκή βούληση», πρόσθεσε.

Η σταυροφορία του κ. Αρέβαλο εναντίον της διαφθοράς ήταν ανάμεσα στα κύρια στοιχεία που οδήγησαν στην εκλογική νίκη του τον Αύγουστο του 2023, όμως τον έβαλε επίσης στο στόχαστρο εισαγγελέων που κατηγορούνται οι ίδιοι και οι ίδιες για διαφθορά.

Ο πρόεδρος, πρώην διπλωμάτης και κοινωνιολόγος, έχει καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρα «πραξικοπήματος» της εισαγγελίας και αποπειράθηκε, ανεπιτυχώς, να εξασφαλίσει την καθαίρεση της κυρίας Πόρας.

Πηγή: skai.gr

