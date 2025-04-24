Δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ μηνύουν την κυβέρνηση: Ο Τραμπ επικαλέστηκε νόμο περί «έκτακτης εθνικής ανάγκης» για την επιβολή παράνομων δασμών

Δώδεκα πολιτείες μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ την Τετάρτη για «παράνομη επιβολή» φορολογικών αυξήσεων στους Αμερικανούς μέσω δασμών.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς μέσω του νόμου IEEPA (International Emergency Economic Powers Act - Διεθνής νόμος έκτακτης ανάγκης για τις οικονομικές εξουσίες), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να επιβάλει μέτρα σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης ή απειλής. Η αγωγή ζητά δικαστική απόφαση για την παύση των δασμών βάσει του IEEPA, λέγοντας ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία που ισχυρίζεται ότι έχει.

«Στις σχεδόν πέντε δεκαετίες από τη θέσπιση του IEEPA, κανένας άλλος Πρόεδρος δεν έχει επιβάλει δασμούς με βάση την ύπαρξη οποιασδήποτε εθνικής έκτακτης ανάγκης, παρά τις παγκόσμιες εκστρατείες κατά των ναρκωτικών με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μακροχρόνια εμπορικά ελλείμματα», υποστήριξε η αγωγή.

Ενώ το Κογκρέσο ψήφισε τον IEEPA, «το Κογκρέσο δεν πίστευε ποτέ ότι θα χρησιμοποιηθεί για δασμούς», αναφέρει η αγωγή.

Μια ομάδα μικρών αμερικανικών επιχειρήσεων υπέβαλε επίσης μήνυση την περασμένη εβδομάδα για την εξουσία της κυβέρνησης να επιβάλλει δασμούς και η New Civil Liberties Alliance (NCLA), μια ομάδα πολιτικών δικαιωμάτων, υπέβαλε καταγγελία για παρόμοιους λόγους, νωρίτερα τον Απρίλιο.

Σε απάντηση στη μήνυση μικρών επιχειρήσεων, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς είπε προηγουμένως ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι άλλων χωρών συνιστά «έκτακτη εθνική ανάγκη».

Η αγωγή υποβάλλεται από τους γενικούς εισαγγελείς της Νέας Υόρκης, της Αριζόνα, του Κολοράντο, του Κονέκτικατ, του Ντέλαγουερ, του Ιλινόις, του Μέιν, της Μινεσότα, της Νεβάδας, του Νέου Μεξικού, του Όρεγκον και του Βερμόντ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα μείωνε τις τιμές και το κόστος ζωής, αλλά αυτοί οι δασμοί θα έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στις αμερικανικές οικογένειες. Οι δασμοί του είναι παράνομοι και εάν δεν σταματήσουν, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο πληθωρισμό, ανεργία και οικονομική ζημιά», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς σε δελτίο τύπου.

Η μήνυση, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκει δικαστική απόφαση για την παύση των επικείμενων παγκόσμιων αμοιβαίων δασμών και υποστηρίζει επίσης ότι ο Τραμπ παραβίασε το Σύνταγμα και τον Νόμο περί Διοικητικής Διαδικασίας.

Πηγή: cnn.com

