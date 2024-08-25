Επίθεση στο βόρειο Ισραήλ πραγματοποίησε νωρίς το πρωί της Κυριακής το λιβανικό κίνημα της Χεζμπολάχ. Νωρίτερα ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Με πλήγματα στο νότιο Λίβανο απάντησε η ισραηλινή αεροπορία.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι το πρώτο στάδιο των αντιποίνων για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ ολοκληρώθηκε. Χαρακτήρισε την επίθεση επιτυχημένη και αναφέρει ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι με 320 ρουκέτες και drones.

Ξεκίνησαν εκ νέου οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Εικόνα από το αεροδρόμιο νωρίτερα με εκατοντάδες επιβάτες να περιμένουν την επανάληψη των πτήσεων:

Ben Gurion airport right now — all flights to and from Israel cancelled until at least 10 am pic.twitter.com/Kz78qbcabe — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 25, 2024

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε μήνυμά του: «Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ πρέπει να φύγει αμέσως (...) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του».

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, έχουν γίνει εκκενώσεις πληθυσμού στο Γκολάν, στη Γαλιλαία και σε περιοχές κοντά στη Χάιφα. Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα στην πόλη Άκρα.

Στην πρώτη ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ με μεγάλο αριθμό drones, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

תיעוד: כטב"ם נפץ של חיזבאללה פוגע בכביש 98 בצפון רמת הגולן. אין נפגעים pic.twitter.com/hR1A4TPh77 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) August 25, 2024

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο.

Δείτε βίντεο από αναχαίτιση drone:

Video of the drone interception over northern Israel. https://t.co/OxgjtmZm6l pic.twitter.com/sBTpc5nAy2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

A rocket fired from Lebanon in this morning's Hezbollah attack struck a chicken coop in the Western Galilee community of Manot.



Firefighters are working to extinguish a blaze sparked by the rocket impact. pic.twitter.com/JUIV0DdPGY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

Στις 7 το πρωί ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 1,5 ώρα.

Προηγήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες προληπτικά πλήγματα από αέρος του Ισραήλ προς τον Λίβανο, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, εντοπίστηκαν προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για να εξαπολύσει «επιθέσεις μεγάλης κλίμακας» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση εντάθηκαν μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και αυτόν μερικές ώρες αργότερα του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για τον φόνο κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Υπό το φως των νέων εξελίξεων σήμερα επαναλαμβάνονται στο Κάιρο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα παρουσία του διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκερκ, του επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και του επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε επίσης στο Κάιρο αν και δεν συμμετέχει απευθείας στις συνομιλίες.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ μίλησε στη διάρκεια της νύχτας με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Όστιν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε χτυπήματα ακριβείας στον Λίβανο, για να αποτρέψει μια επικείμενη απειλή κατά των πολιτών του Ισραήλ. «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Βηρυτό και είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας» είπε ο Γκάλαντ.

Και οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη σημασία της αποφυγής της περιφερειακής κλιμάκωσης.

