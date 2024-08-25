Σύλληψη του ιδρυτή του Telegram: Κινητοποίηση της πρεσβείας της Ρωσίας στη Γαλλία

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Παρίσι λαμβάνει «άμεσα μέτρα» για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση γύρω από τον Πάβελ Ντούροφ, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της διαδικτυακής πλατφόρμας Telegram, που συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της Γαλλίας, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Επικαλούμενο εκπρόσωπο της πρεσβείας, το πρακτορείο ανέφερε πως δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία του κ. Ντούροφ ή συνεργατών του με την πρεσβεία, μολαταύτα η διπλωματική αντιπροσωπεία έσπευσε να αναλάβει «άμεση» πρωτοβουλία.

Από τη δική της πλευρά, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας διερωτήθηκε πριν από λίγο εάν και κατά πόσον δυτικές ΜΚΟ θα ζητήσουν από τις γαλλικές αρχές να αφήσουν ελεύθερο του κ. Ντούροφ.

«Θεωρείτε (...) πως θα απευθύνουν εκκλήσεις στο Παρίσι ζητώντας την απελευθέρωση του Ντούροφ, ή θα κρατήσουν τα στόματά τους κλειστά;», σημείωσε η Μαρία Ζαχάροβα μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

