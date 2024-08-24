Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει έρθει σε αντιπαράθεση με εκπροσώπους της χώρας του στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας λόγω της επιμονής του να μην αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τον λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών.

Ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, και ο διάδρομος Νετζαρίμ, που διατρέχει τον θύλακα, είναι δύο από τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ο Νετανιάχου έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι δεν επιθυμεί το Ισραήλ να χάσει τον έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας επειδή θέλει να εμποδίσει τη Χαμάς να περνά λαθραία όπλα και μαχητές μέσω των συνόρων με την Αίγυπτο.

Παράλληλα έχει τονίσει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει σημεία ελέγχου στον διάδρομο Νετζαρίμ προκειμένου να εμποδίζει ένοπλους μαχητές της Χαμάς να κινούνται από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το βόρειο.

Η πηγή επεσήμανε ότι ο Νετανιάχου δέχθηκε να μετακινήσει μία θέση στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μερικά εκατοντάδες μέτρα, αλλά επιμένει στη διατήρηση του πλήρους ελέγχου του διαδρόμου. Και αυτό παρά τις πιέσεις από μέλη της διαπραγματευτικής του ομάδας να κάνει περισσότερες υποχωρήσεις.

«Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, παρά τις πιέσεις κάποιων μελών της διαπραγματευτικής ομάδας» που είναι διατεθειμένα να δουν το Ισραήλ να αποσύρεται από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, εξήγησε η πηγή.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Νετανιάχου επικρίνει τη διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Νταβίντ Μπαρνέα επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, της Μοσάντ, επειδή είναι διατεθειμένη να κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις.

Περισσότερους από 10 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Εξάλλου ο Νετανιάχου δέχεται μεγάλες πιέσεις από τις οικογένειες κάποιων από τους Ισραηλινούς που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα να καταλήξει σε συμφωνία, με πολλούς από αυτούς να έχουν επικρίνει έντονα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την αδυναμία του να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας. Παράλληλα επικριτές του τον κατηγορούν ότι εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας για να εξυπηρετήσει δικούς του πολιτικούς στόχους.

Όμως, με την πίεση από τα σκληροπυρηνικά μέλη του υπουργικού του συμβουλίου να μην κάνει υποχωρήσεις να είναι μεγάλη και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη δημοτικότητα του να αυξάνει κάπως σε σχέση με τα ποσοστά του πριν τον πόλεμο, ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στόχος του είναι η πλήρης νίκη επί της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

