Γαλλία: Τρείς συλλήψεις για την επίθεση έξω από συναγωγή

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στη Γαλλία, για την πυρκαγιά και έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε εχθές το πρωί, έξω από συναγωγή στο νότιο τμήμα της χώρας, με έναν τραυματία αστυνομικό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Ντερμανέν, ο κύριος ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη από μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της γαλλικής αστυνομίας και έπειτα από ανταλλαγή πυρών ενώ υπό κράτηση έχουν τεθεί και δύο άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική διεύθυνση της γαλλικής εθνικής εισαγγελίας (PNAT), η σύλληψη έγινε περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, 00:30 ώρα Ελλάδας, στη Νιμ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λα Γκραντ Μοτ. Ο ύποπτος «άνοιξε πυρ» εναντίον ομάδας της μονάδας επίλεκτων, μέλη αυτής «ανταπέδωσαν» με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Το χρονικό της επίθεσης

Τουλάχιστον δυο οχήματα, μέσα στο ένα από τα οποία βρισκόταν φιάλη αερίου, η οποία εξερράγη, πυρπολήθηκαν χθες μετά τις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά σε εβραϊκό χώρο λατρείας στη Λα Γκραντ Μοτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί δημοτικός αστυνομικός ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο, έπειτα από κλήση περιοίκων.

«Στο εσωτερικό της συναγωγής βρίσκονταν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ο ραβίνος», πάντως κανένας τους δεν τραυματίστηκε, διευκρίνισε η PNAT (parquet national antiterroriste, η αντιτρομοκρατική διεύθυνση της γαλλικής εθνικής εισαγγελίας), η οποία ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα.

Σε πλάνα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, την αυθεντικότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, απαθανατίζεται άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο, παλαιστινιακή σημαία περασμένη στη μέση, καθώς και κάτι που μοιάζει να είναι πιστόλι στη ζώνη. Φορά κόκκινη παλαιστινιακή μαντίλα και κρατά σε κάθε χέρι πλαστικό μπουκάλι με κιτρινωπό υγρό.

Κατά πηγές προσκείμενες στην έρευνα, αφού έβαλε φωτιά έφυγε τρέχοντας.

«Ο αγώνας εναντίον του αντισημιτισμού είναι συνεχής μάχη του ενωμένου (γαλλικού) έθνους», σχολίασε ο πρόεδρος Μακρόν.

Η Γαλλία σώθηκε από «απόλυτη τραγωδία», έκρινε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος μετέβη στη Λα Γκραντ Μοτ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από την Τετάρτη τους παραολυμπιακούς αγώνες.

«Τα πρώτα στοιχεία, κυρίως από το κύκλωμα παρακολούθησης, δείχνουν πως ο δράστης ήταν εξαιρετικά αποφασισμένος κι αν η συναγωγή ήταν γεμάτη πιστούς (...) πιθανόν θα είχαμε θύματα», εξήγησε.

«Για ακόμη μια φορά, οι γάλλοι εβραίοι έγιναν στόχος, υπέστησαν επίθεση εξαιτίας της πίστης τους», συνέχισε ο κ. Ατάλ. «Αυτό μας αγανακτεί όλους, μας εξεγείρει όλους, μας εξοργίζει όλους», επέμεινε, στηλιτεύοντας το «κλίμα που τροφοδοτείται από ορισμένους» από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας καταγγέλλει συχνά την έξαρση των αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ευρώπης, μετά το ξέσπασμα του καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η επίθεση στη συναγωγή Μπεθ Γιαακόβ έγινε Σάββατο, ημέρα εβδομαδιαίας αργίας για τους εβραίους πιστούς. Δεν ήταν πάντως ημέρα κάποιας ιδιαίτερης γιορτής.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε (στη συναγωγή) πάρα πολύ κόσμο», καθώς εβραίοι παραθεριστές στην παραθαλάσσια Λα Γκραντ Μοτ πάνε να προσευχηθούν εκεί, υπογράμμισε η Περλά Ντανά, πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου εβραϊκών θεσμών (CRIF) στον νομό της Οξιτανίας. Η πόλη, που έχει πληθυσμό περίπου 8.500 κατοίκων τον χειμώνα, φιλοξενεί σχεδόν τον δεκαπλάσιο κόσμο το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος του εθνικού CRIF Γιονατάν Αρφί καταδίκασε σθεναρά την «απόπειρα να δολοφονηθούν εβραίοι».

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, όπου συνεχίζει να επικρατεί πολιτικός αναβρασμός, καθώς τις τελευταίες έξι εβδομάδες τις καθημερινές υποθέσεις χειρίζεται η υπό παραίτηση κυβέρνηση του κ. Μακρόν· ο αρχηγός του κράτους πιέζεται πανταχόθεν να ονομάσει νέο πρωθυπουργό.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (άκρα δεξιά) Μαρίν Λεπέν στηλίτευσε την «άνοδο του αντισημιτισμού».

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν-Λικ Μελανσόν, το κίνημα του οποίου έχει κατηγορηθεί από αντιπάλους του πως τροφοδοτεί το αντισημιτικό μίσος, κατήγγειλε το «απαράδεκτο έγκλημα».

Οι αντισημιτικές ενέργειες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί φέτος, καταγράφτηκαν «887» μέσα στο πρώτο εξάμηνο, τόνιζε την 9η Αυγούστου το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, ενώ είχαν καταμετρηθεί 304 την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Είχαν ήδη αυξηθεί ραγδαία πέρυσι, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου, φθάνοντας τις 1.676, που ήταν «τετραπλάσιες από το 2022».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

