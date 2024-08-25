Πέντε άμαχοι νεκροί στη Ρωσία σε πλήγμα της Ουκρανίας

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Η επίθεση στο χωριό Ρακίτνοε «στοίχισε τη ζωή σε πέντε άμαχους», σημείωσε ο αξιωματούχος προσθέτοντας πως «τραυματίστηκαν» άλλοι δώδεκα, «ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι».

Γυναίκα που χτυπήθηκε από θραύσμα στην κοιλιακή χώρα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ άλλοι τρεις τραυματίες, άνδρες, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Ρωσικές περιφέρειες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία μπαίνουν ολοένα πιο συχνά στο στόχαστρο του Κιέβου, δυνάμεις του οποίου εξαπέλυσαν την 6η Αυγούστου αιφνιδιαστική έφοδο στο έδαφος της Κουρσκ, κοντά στην Μπιέλγκοροντ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε στα μέσα Αυγούστου πως αναπτύσσει επιπλέον δυνάμεις στην Μπιέλγκοροντ, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων πέντε παραμεθόριων χωριών από τη 19η Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, η επίθεση στη Ρωσία —η μεγαλύτερη εισβολή ξένων στρατευμάτων στο ρωσικό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο— σκοπό είχε μεταξύ άλλων να αναγκάσει τη Μόσχα να αναδιατάξει στρατεύματα που επιχειρούν στο αχανές μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας, κάτι όμως που δεν μοιάζει να έγινε πραγματικότητα, τουλάχιστον στον βαθμό που ανέμενε το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.