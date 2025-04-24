Ντυμένος με τα χαρακτηριστικά κόκκινα άμφια, ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ ευλόγησε το νεκρό σώμα του Πάπα Φραγκίσκου καθώς βρισκόταν σε ανοιχτό φέρετρο μέσα στο παρεκκλήσι της οικίας του στο Βατικανό, το βράδυ της Δευτέρας.

Αν και άγνωστος για τη συντριπτική πλειονότητα των καθολικών, ο κληρικός που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της σκηνής είχε μόλις λίγες ώρες νωρίτερα γίνει μία από τις πιο ισχυρές μορφές της εκκλησίας.

Όταν ο Φραγκίσκος άφησε την τελευταία του πνοή, ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ έγινε ο προσωρινός επικεφαλής του Βατικανού, έχοντας διοριστεί ως «camerlengo». Είναι ο καρδινάλιος που διαχειρίζεται την περιουσία και τα οικονομικά της Αγίας Έδρας, κατά τη sede vacante. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο γεννημένος στο Δουβλίνο Φάρελ έχει επιβλέψει τις αιώνιες παραδόσεις και τα πρωτόκολλα που λαμβάνουν χώρα, με προσεκτικά σχεδιασμένο τρόπο μετά τον θάνατο ενός πάπα.

Ο Κέβιν Φάρελ ήταν αυτός που διάβασε το όνομα του Πάπα τρεις φορές στο κρεβάτι του για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός, πριν σπάσει το «pescatorio», ή αλλιώς το «Δαχτυλίδι του Ψαρά», που συμβόλιζε την παπική εξουσία.

Το δαχτυλίδι αντιπροσωπεύει το «δίχτυ ψαρέματος» του Αγίου Πέτρου, με αποστολή να μαζεύει ψυχές. Είναι κατασκευασμένο από χρυσό ή επιχρυσωμένο ασήμι, έχει σχεδιασμένο τον Άγιο Πέτρο να ψαρεύει πάνω σε μια βάρκα και γύρω χαραγμένο το λατινικό όνομα κάθε πάπα. Καταστρέφεται μετά τον θάνατο του Ποντίφικα, για να αποφευχθεί η πλαστογραφία.

Ο Φάερελ ήταν επίσης αυτός που διάβασε τη δήλωση του θανάτου του Πάπα και επέβλεψε το δέσιμο των σφραγίδων με κόκκινες κορδέλες στις πόρτες των παπικών κατοικιών. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι αυτός που θα επιβλέψει τις προετοιμασίες για το… μυστικοπαθές και βυζαντινό Κονκλάβιο, διάρκειας τριών εβδομάδων, που θα επιλέξει τον νέο Πάπα και θα τελειώσει με λευκό καπνό να αναδύεται από την Καπέλα Σιξτίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κονκλάβιο είναι πράξη υπέρτατης μυστικότητας. Οι εκλέκτορες είναι απομονωμένοι από όσους είναι εκτός της περιοχής όπου γίνονται οι εκλογές (εκτός της Πόλης του Βατικανού). Ωστόσο, ο Φάρελ δεν ήθελε τίποτα από όλα αυτά. Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή παραίτηση του Φραγκίσκου -εν μέσω εικασιών το 2022- ο Farrell απάντησε με μια δόση του ιρλανδικού χιούμορ που εξακολουθεί να διαθέτει.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να παραιτηθεί και ποτέ δεν σκέφτηκα να πεθάνει», δήλωσε σε συνέντευξή του. «Αυτό δεν είναι στη φύση μου. Συμφώνησα να έρθω και να δουλέψω για τον Φραγκίσκο και ελπίζω να είναι εκείνος εδώ όταν θα αποχωρήσω».

Οι κάποτε «σκοτεινές» πρακτικές του «camerlengo» είναι, ίσως, πιο οικείες από ποτέ χάρη στην ερμηνεία του Ρέιφ Φάινς και στην ταινία «Conclave», η οποία κέρδισε και Όσκαρ.

Η προοπτική να γίνει ο πρώτος ιρλανδικής καταγωγής Πάπας παραμένει απίθανη, όχι μόνο λόγω της συντηρητικής του στάσης στον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και στις αμβλώσεις, παρόλο που ήταν υποστηρικτής της πιο φιλελεύθερης ηγεσίας του Φραγκίσκου. Αν και στο παρελθόν υπήρξαν αντίστοιχες περιπτώσεις: Ο Πάπας Λέων ΙΓ' το 1878 και ο Πάπας Πίος ΙΒ' το 1939.

Ποιος είναι ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ

Ο Φάρελ, 77 ετών, μεγάλωσε ως ο δεύτερος από τους τέσσερις γιους μιας ευσεβώς καθολικής οικογένειας στην περιοχή Drimnagh, ένα προάστιο του Δουβλίνου. Οι γονείς του, οι οποίοι εργάζονταν σε εργοστάσιο καπνού, ήταν σταθεροί Ρεπουμπλικάνοι και μιλούσαν ιρλανδικά στο σπίτι.

Όταν πάλευε με το καθήκον της φροντίδας τεσσάρων μικρών αγοριών, η μητέρα του, Mary (Molly), έσκυβε το κεφάλι της σε μια εικόνα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού και έλεγε: «Όλα για σένα, γλυκέ Ιησού και αγία μητέρα, την Εκκλησία».

Γνωρίζοντας τις προσευχές της μητέρας του, ένας από τους γιους της να ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης, τόσο ο Φάρελ όσο και ο αδελφός του Brian δέχτηκαν την πρόκληση, εκπλήσσοντας τον πατέρα τους, Ned. Ο Μπράιαν θα γινόταν επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος στο Βατικανό.

Ο Κέβιν Φάρελ έφυγε από την Ιρλανδία για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία και στη συνέχεια στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά του Ακινάτη στη Ρώμη. Αφού πέρασε αρκετό καιρό στο Μεξικό, μετακόμισε στην Ουάσινγκτον, ξεκινώντας μια τριετή παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες έμελλε να θεωρήσει πατρίδα του.

Όταν ο Φάρελ ανακοίνωσε τον θάνατο του Φραγκίσκου στον κόσμο τη Δευτέρα, μίλησε στα ιταλικά. Μιλάει άπταιστα ιταλικά και ισπανικά. Ο χρόνος του στην Αμερική κορυφώθηκε με τον διορισμό του ως επίσκοπος του Ντάλας. Είδε την αποστολή του εκεί να ενώνει την καθολική κοινότητα, η οποία, όπως είπε, είχε «περάσει δια πυρός και σιδήρου» μετά από μια σειρά σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης. Σε μια επίσκεψή του σε ένα καθολικό λύκειο, είπε: «Καθίστε κάτω. Δεν είμαι ο Πάπας».

Αν και δημοφιλής στον ρόλο του, ο Φάρελ προκάλεσε εντύπωση όταν έδωσε εντολή για την αγορά ενός μεγάλου πυργόσπιτου ακινήτου έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να ζήσει εκείνος. Η τύχη του άλλαξε το 2015, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του και στην άλλη άκρη ήταν ο Πάπας, ο οποίος του ζήτησε να έρθει στο Βατικανό για να διευθύνει ένα νέο τμήμα.

Όταν το σοκ του υποχώρησε, ο Φάρελ ταξίδεψε στη Ρώμη για να συναντήσει τον Φραγκίσκο. «Του έλεγα συνεχώς ότι ήμουν πολύ μεγάλος για τη δουλειά», θυμάται. «Αλλά εκείνος μου υπενθύμιζε συνεχώς ότι ήταν 75 ετών όταν εξελέγη Πάπας και ότι έπρεπε να φύγει από την Αργεντινή».

Το 2018 επιπλήχθηκε από συναδέλφους του επειδή είπε ότι οι ιερείς, οι οποίοι υποχρεούνται να είναι άγαμοι, δεν έχουν «καμία αξιοπιστία» να εκπαιδεύουν ανθρώπους για τον γάμο.

Έφτασε επίσης να ενστερνιστεί τη σύγχρονη προσέγγιση του Φραγκίσκου για τον παπισμό και την περιφρόνηση των συμβάσεων και των κανόνων, κάτι που θα αποτελέσει πρόκληση στον βασισμένο στα έθιμα ρόλο του «camerlengo» τις επόμενες ημέρες. «Χρειαζόμαστε μια πιο στοργική εκκλησία, αλλά συνεχίζουμε να προωθούμε συνεχώς κανόνες και κανονισμούς», είπε το 2016. «Κανείς μας δεν είναι καλός στο να ακολουθεί κανόνες και ίσως έχουμε δώσει υπερβολική έμφαση στους κανόνες και τους κανονισμούς».

Πηγή: skai.gr

