Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, όπως η απαγόρευση πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιες ώρες, αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Πίτερ Κάιλ.

Οπως είπε ο Κάιλ στη Daily Telegraph, εξετάζει με μεγάλη προσοχή την επιβολή ώρας έναρξης απαγόρευσης στο TikTok στις 22:00 για χρήστες κάτω των 16 ετών και την εξεύρεση εργαλείων για τους γονείς ώστε να διακόπτουν την πρόσβαση σε προκαθορισμένη ώρα.

«Αυτά είναι θέματα που εξετάζω. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι που θα έχει σημαντική επίπτωση σε κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα χωρίς να διασφαλίσω ότι υπάρχουν ενδείξεις που να το υποστηρίζουν» πρόσθεσε.

Η πρόταση προέκυψε εν μέσω ανησυχίας σχετικά με το πώς η «εθιστική» φύση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαταράσσει τον ύπνο, τις σχολικές επιδόσεις και την οικογενειακή ζωή.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τους νέους κανονισμούς «σημαντική αλλαγή» με βάση τους οποίους οι γονείς θα πρέπει να αναμένουν η εμπειρία των παιδιών τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «είναι διαφορετική».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «θα ενθαρρύνει την ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, Ofcom, να χρησιμοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις εξουσίες της» ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα στις εταιρείες μέσων ενημέρωσης και να φυλακίζονται οι παραβάτες.

Ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο άρχισε να τίθεται σε ισχύ τον περασμένο μήνα και απαιτεί από τις πλατφόρμες να τηρούν νέους κώδικες πρακτικής, τους οποίους έχει θέσει η Ofcom, ώστε να είναι ασφαλείς οι ανήλικοι χρήστες στο διαδίκτυο.

Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση από το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Ιντερνετ (IWF) --το οποίο εντοπίζει και συμβάλλει στην απομάκρυνση επικίνδυνων εικόνων από το διαδίκτυο-- 291.273 περιστατικών με εικόνες από σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσα στο 2024.

Στην ετήσια έκθεσή του το Ίδρυμα ανέφερε ότι έχει εντοπίσει αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων που συνοδεύονται από απειλές, μεταξύ των οποίων και περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, εκβιασμούς που περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής φύσης (sextortion) και κακόβουλη διανομή γυμνών εικόνων ή εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου.

Η ίδια πηγή προειδοποιεί ότι οι χρήστες κάτω των 18 ετών αντιμετωπίζουν σήμερα μια κρίση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διαδικτυακών κινδύνων.

Το IWF ανακοίνωσε ότι θα θεσπίσει ένα νέο εργαλείο ασφαλείας το οποίο θα διατίθεται δωρεάν στις μικρότερες ιστοσελίδες για να τις βοηθήσει να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν την εξάπλωση του υλικού με περιεχόμενο κακοποίησης στις πλατφόρμες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

