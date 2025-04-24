«Κότα ο Τραμπ»: Viral το hashtag ''Trump chickened out'' στην Κίνα

Viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου έκανε λόγο για ενδεχόμενη «ουσιαστική» μείωση των δασμών που έχουν επιβληθεί σε κινεζικά προϊόντα. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μετά την σκληρή στάση που είχε ακολουθήσει τις τελευταίες μέρες σχετικά με τους δασμούς σε προϊόντα της Κίνας, θεωρήθηκαν ως μια νέα «πιρουέτα» του και γρήγορα έγιναν το επίκεντρο διαδικτυακών χλευαστικών σχολίων και αναρτήσεων, με το hashtag «Κότα ο Τραμπ» (“Trump chickened out”). Μάλιστα, έγινε viral στο Weibo το πρωί της Πέμπτης, το αντίστοιχο Χ στην Κίνα. To hashtag είχε πάνω από 150 εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας το κορυφαίο θέμα της πλατφόρμας.

Ειδικότερα, την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι οι αστρονομικοί δασμοί που έχουν επιβληθεί στα κινεζικά προϊόντα θα μπορούσαν «να μειωθούν σημαντικά». Υποσχέθηκε μάλιστα να αποφύγει τις σκληρές τακτικές του, δεσμευόμενος να συμπεριφερθεί «πολύ καλά» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην αναφερθεί στην προέλευση της πανδημίας του Covid-19.

Ωστόσο, ο κλάδος ελαίας που έτεινε ο Τραμπ δεν κατάφερε να προκαλέσει θετική απάντηση από το Πεκίνο. Τουλάχιστον, όχι δημοσίως. Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών φάνηκε να υποβαθμίζει τη σημασία τους επαναλαμβάνοντας τη γνωστή θέση της Κίνας: το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συζητήσει, αλλά όχι υπό πίεση ή υπό την απειλή τριψήφιου ύψους δασμών.

«Η πλευρά μας λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό!», έγραψε ένας χρήστης σε ένα σχόλιο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την είδηση ​​ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να μειώσει του δασμούς που έχει επιβάλει στην Κίνα, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 1.000 likes. Ένας άλλος ανέφερε: «Αν δεν ακυρωθούν οι λεγόμενοι αμοιβαίοι δασμοί, μην μπείτε στον κόπο να διαπραγματευτείτε μαζί τους!».

Αυτή η σκληροπυρηνική θέση που διατυπώνεται ευρέως αποτελεί απόηχος των δημοσίων απαντήσεων της Κίνας. Ωστόσο, παρά την επίσημη στάση του Πεκίνου, ορισμένοι Κινέζοι ειδικοί αμφισβητούν το αν είναι σώφρων να εισέλθει η Κίνα σε μια μακροχρόνια αναμέτρηση με την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Κίνα τόνισε ότι ανησυχεί για τον αντίκτυπο των υψηλών δασμών στην υποτονική οικονομία της χώρας.

«Οι κινεζικές Αρχές δεν λένε την αλήθεια. Μας βασανίζει η ζοφερή οικονομική ύφεση», δήλωσε. Εάν οι δασμοί ύψους 145% παραμείνουν σε ισχύ, «όλη η εικόνα του εξωτερικού εμπορίου μας θα επηρεαστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας. Η κοινωνική αναταραχή θα μπορούσε να ενταθεί και η νομιμότητα της κυβέρνησης θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Παρόμοιες απόψεις που εκφράζονται από Κινέζους ειδικούς, όπως και οι επικρίσεις για την απόφαση του Πεκίνου να προχωρήσει σε αντίποινα, συχνά λογοκρίνονται στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα αντιφατικά μηνύματα - Τι λένε αναλυτές

Σημειώνεται πως ο Wang Yiwei, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Renmin στο Πεκίνο, εξήγησε ότι, μετά από εβδομάδες τοποθετήσεων και αντιφατικών μηνυμάτων, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Πεκίνο αισθάνεται να έχει πλέον το πάνω χέρι.

«Η πίεση εντός αυξάνεται και πολλά από τα τρέχοντα μηνύματά του στοχεύουν στον κατευνασμό των εγχώριων ανησυχιών», δήλωσε μιλώντας στο CNN, αναφερόμενος στην πτώση της Wall Street και στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. «Είναι λίγο αναστατωμένος τώρα. Αλλά η Κίνα δεν πείθεται από τα σχόλιά του για (ουσιαστική μείωση) των δασμών. Λέει ένα πράγμα σήμερα και άλλο αύριο, ίσως να τους αυξήσει ξανά αύριο. Δεν είναι αξιόπιστος».

Επί μήνες, το Πεκίνο διατηρεί μια σθεναρή στάση. Την περασμένη εβδομάδα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε περιοδεία σε τρεις χώρες στη Νοτιοανατολική Ασία προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της Κίνας ως σταθερού πολιτικού και οικονομικού εταίρου. Ωστόσο, η κινεζική οικονομία δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε και ορισμένοι ειδικοί λένε ότι το Πεκίνο θα πρέπει τελικά να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Η διαφαινόμενη στροφή του Τραμπ όσον αφορά την Κίνα φάνηκε μια ημέρα μετά την κατ' ιδία συνάντησή του με διευθυντικά στελέχη τεσσάρων μεγάλων αμερικανικών εταιρειών λιανικού εμπορίου –Walmart, Target, Home Depot και Lowe’s– τα οποία εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του και την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πολλές μεγάλες επενδυτικές τράπεζες έχουν προβλέψει ότι οι υψηλότατοι δασμοί, καθώς και τα «αντίποινα» ύψους 125% της Κίνας σε προϊόντα των ΗΠΑ, θα βυθίζουν την αμερικανική και άλλες οικονομίες παγκοσμίως σε ύφεση.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι διεξάγονται άμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων «καθημερινά» για το εμπόριο, αν και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Και παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει διευκρινίσει τι εννοεί με τη δήλωση περί σημαντικής μείωσης των δασμών, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στη Wall Street Journal ότι οι ύφιστάμενοι δασμοί ύψους 145% στην Κίνα θα μπορούσαν να μειωθούν «μεταξύ 50% και 65% περίπου».

Ωστόσο, ο Wang του Πανεπιστημίου Renmin, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στην Ουάσιγκτον και μιλά με Αμερικανούς αναλυτές, δήλωσε ότι η μείωση των δασμών σε αυτό το επίπεδο δεν αρκεί για να πείσει την Κίνα να διαπραγματευτεί.

«Αν θέλετε πραγματικά να διαπραγματευτείτε σοβαρά με την Κίνα, τότε θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε όλους αυτούς τους αβάσιμους δασμούς και μετά να επιστρέψετε στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ προσπαθεί να «δελεάσει» το Πεκίνο ώστε να ξεκινήσει συνομιλίες.

«Αν του τηλεφωνήσετε τώρα και δείξετε οποιοδήποτε σημάδι αδυναμίας, θα σκεφτεί ότι η τακτική του λειτουργεί - και θα επανέλθει», πρόσθεσε.

