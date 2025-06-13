Επίθεση στο Ιράν: Το Ιράκ κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε τον εναέριο χώρο του

Το Ιράκ υπέβαλε σήμερα καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για "παραβίαση" του εναέριου χώρου του από το Ισραήλ και "τη χρήση του προκειμένου να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις" εναντίον του Ιράν.

"Οι πρακτικές αυτές συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράκ", αναφέρει ανακοίνωση του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών στη Βαγδάτη, το οποίο καλεί "το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του", και να δράσει προκειμένου να "εμποδίσει την επανάληψη τέτοιων παραβιάσεων".

Το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου επέκρινε τη σειρά φονικών αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν κατά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων που απειλούν, σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, να "βάλουν φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή".

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη "στυγνή ισραηλινή επίθεση" λέγοντας πως το Ισραήλ "ρίχνεται σε περιπέτειες που απειλούν να βάλουν φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή".

Αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς δήλωσε πως η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση δε θα εξαπολύσει μονομερώς επίθεση στο Ισραήλ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

"Η Χεζμπολάχ δεν θα αρχίσει δική της επίθεση στο Ισραήλ σε αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ", είπε ο αξιωματούχος στο Ρόιτερς. Ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η οργάνωση καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στο Ιράν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου --μια χώρα που συγκλονίστηκε πρόσφατα από πολύμηνες εντάσεις και πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον ισραηλινό στρατό-- έκανε λόγο για συνομιλίες που διεξάγονται προκειμένου να μην επηρεαστεί ο Λίβανος από ενδεχόμενες συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.