Συνελήφθη σήμερα στη Σκιάθο ένας 46χρονος με αμερικανικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τη δολοφονία νεογέννητου κοριτσιού, που βρέθηκε νεκρό σε πάρκο της Ρώμης πριν πέντε ημέρες, ενώ ενδέχεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία της μητέρας τού βρέφους, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Μητέρα και κόρη είχαν, επίσης, αμερικανική υπηκοότητα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τη Corriere, προσπάθησε να κρυφτεί στην Ελλάδα, αλλά έκανε το μοιραίο λάθος να πάρει μαζί του το κινητό του, χάρη στο οποίο μπόρεσε να τον εντοπίσει η Αστυνομία. Όπως γράφει η εφημερίδα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο συλληφθείς μιλά ιταλικά.

Η αποφασιστική αυτή τροπή στις έρευνες, οφείλεται σε αυτόπτες μάρτυρες που φέρονται να είδαν τον άνδρα να κρατά αγκαλιά το άτυχο βρέφος, στο πάρκο Παμφίλι της Ρώμης, όπως και σε εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας. Παράλληλα, στις 20 Ιουνίου ο 46χρονος, σε κατάσταση μέθης, φέρεται να καυγάδισε έντονα με τη σύντροφό του στο κέντρο της Ρώμης και για να τους χωρίσουν παρενέβησαν αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

