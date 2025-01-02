Οι ερευνητές του FBI δήλωσαν σήμερα ότι έμαθαν περισσότερα για τις κινήσεις του Shamsud-Din Jabbar που οδήγησαν στη θανατηφόρα επίθεση την Πρωτοχρονιά σε πεζούς στην οδό Bourbon, η οποία άφησε πίσω της 15 νεκρούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του FBI, τελικά ο βετεράνος στρατιώτης των αμερικανικών δυνάμεων έδρασε μόνος του και δεν είχε συνεργάτες, ενώ δεν φαίνεται να είχε ενταχθεί ή να δρούσε υπό τις οδηγίες του ISIS. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του FBI, «είχε εμπνευστεί από τον ISIS». προκειμένου να σχεδιάσει την τρομοκρατική του ενέργεια.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν οι κινήσεις του και ο τρόπος που σχεδίασε και εκδήλωσε την τρομοκρατική επιθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 πολιτών, αλλά και του ιδίου του δράστη. Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα το timeline του μακελειού στη Νέα Ορλεάνη. Πιο αναλυτικά:

30 Δεκεμβρίου: Ο Τζαμπάρ νοικιάζει φορτηγό Ford F-150 στο Χιούστον. Ο ιστότοπος ενοικίασης ιδιωτικών οχημάτων Turo επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι η υπηρεσία του χρησιμοποιήθηκε για την ενοικίαση.

31 Δεκεμβρίου: Ο Τζαμπάρ οδηγεί το φορτηγό από το Χιούστον στη Νέα Ορλεάνη το βράδυ.

Τα βίντεο παρακολούθησης και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις ενέργειες του Τζαμπάρ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, δήλωσε ο Αναπληρωτής Βοηθός Διευθυντής του Τμήματος Αντιτρομοκρατίας του FBI, Κρίστοφερ Ράιια.

Μεταξύ 01:00 και 2:00 τοπική ώρα: Ο Τζαμπάρ εμφανίζεται σε βίντεο παρακολούθησης να τοποθετεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη διασταύρωση των οδών Bourbon και New Orleans και σε μια άλλη τοποθεσία δύο τετράγωνα μακριά. «Τα IED βρισκόταν μέσα σε έναν ψύκτη. Πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν και κοίταξαν τον ψύκτη και μετά συνέχισαν το δρόμο τους», είπε ο Ράια.

Μεταξύ 01:00 και 2:00 τοπική ώρα: Ο Τζαμπάρ εμφανίζεται σε βίντεο παρακολούθησης να τοποθετεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη διασταύρωση των οδών Bourbon και New Orleans και σε μια άλλη τοποθεσία δύο τετράγωνα μακριά. «Τα IED βρισκόταν μέσα σε έναν ψύκτη. Πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν και κοίταξαν τον ψύκτη και μετά συνέχισαν το δρόμο τους», είπε ο Ράια.

1:29 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το πρώτο από τα πέντε βίντεο στο Facebook. «Ο Τζαμπάρ εξηγεί ότι αρχικά σχεδίαζε να βλάψει την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά ανησυχούσε ότι οι τίτλοι των ειδήσεων δεν θα εστίαζαν στον πόλεμο μεταξύ των πιστών και των απίστων. Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε ενταχθεί στο ISIS πριν από το καλοκαίρι», είπε ο Ράγια.

1:29 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το πρώτο από τα πέντε βίντεο στο Facebook. «Ο Τζαμπάρ εξηγεί ότι αρχικά σχεδίαζε να βλάψει την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά ανησυχούσε ότι οι τίτλοι των ειδήσεων δεν θα εστίαζαν στον πόλεμο μεταξύ των πιστών και των απίστων. Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε ενταχθεί στο ISIS πριν από το καλοκαίρι», είπε ο Ράγια.

3:02 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το τελευταίο του βίντεο και παρέχει μια τελευταία διαθήκη.

3:02 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το τελευταίο του βίντεο και παρέχει μια τελευταία διαθήκη.

3:15 π.μ.: Ο Τζαμπάρ κατηφορίζει την Canal Street, κόβει ξαφνικά και απότομα δεξιά σε ένα πεζοδρόμιο στην οδό Μπουρμπόν και προσπερνά δεκάδες πεζούς. Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης λέει ότι άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι ανταπάντησαν στα πυρά και τον πυροβόλησαν μέχρι θανάτου. Δύο αξιωματικοί τραυματίστηκαν.

Ο Ράια πρόσθεσε ότι η υπηρεσία εργάζεται για να συλλέξει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του Τζαμπάρ.

«Τρία τηλέφωνα που συνδέονται με τον Τζαμπάρ έχουν ανακτηθεί και η εκμετάλλευση ψηφιακών μέσων αποτελεί προτεραιότητα για να δούμε τι υπάρχει στις συσκευές και να καθορίσουμε εάν υπάρχουν άλλες πιθανές διασυνδέσεις», δήλωσε ο Ράια. «Επιπλέον, έχουμε ανακτήσει δύο φορητούς υπολογιστές και επί του παρόντος τους εξετάζουμε για τυχόν πιθανές διασυνδέσεις».

Πηγή: skai.gr

