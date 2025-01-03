Ν. Κορέα: Οι Αρχές επιχειρούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης του προέδρου της χώρας

Κλιμακώνεται η πολιτική αναταραχή στη Νότια Κορέα, καθώς σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ερευνητές μετέβησαν στην επίσημη κατοικία του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γέολ, στη Σεούλ, για να τον συλλάβουν, δυνάμει του εντάλματος που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με το Yonhap , οι πράκτορες της υπηρεσίας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων της χώρας, εισήλθαν στην επίσημη προεδρική κατοικία, αλλά «εμποδίστηκαν από στρατιωτική μονάδα στο εσωτερικό».

Η προθεσμία εκτέλεσης του εντέλματος λήγει τη Δευτέρα.

«Παράνομη» η προσπάθεια σύλληψης του παυθέντα προέδρου Γιουν, αναφέρει συνήγορός του.

Συνήγορος του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γέολ ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε σήμερα το πρωί πως η προσπάθεια εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψής του είναι «παράνομη» και ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, χωρίς να καταστήσει σαφές ποιες μπορεί να είναι αυτές.

Αν συλληφθεί ο κ. Γιουν, ο οποίος επισήμως παραμένει αρχηγός του κράτους ωσότου να αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο τον Ιούνιο, και εάν πράγματι απομακρυνθεί από το αξίωμά του, θα πρόκειται για γεγονός άνευ προηγουμένου στο κράτος της Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

