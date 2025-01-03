Χωρίς τραυματισμούς έληξε η ομηρεία που βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί σε φυλακή της Αρλ, στη νότια Γαλλία, με έναν φυλακισμένο, που κρατούσε τέσσερα μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, να παραδίνεται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

"Ο κρατούμενος που είχε πιάσει ομήρους παραδόθηκε. Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός", τόνισε η αστυνομία του Μπους-ντυ-Ρον.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τέσσερα μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος πιάστηκαν όμηροι σήμερα από έναν άνδρα που ήταν κρατούμενος, δήλωσαν αστυνομικές και σωφρονιστικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο, με μια από τις ομήρους να αφήνεται ελεύθερη αργότερα.

Σύμφωνα με τις πηγές, ένας κρατούμενος οπλισμένος με αυτοσχέδια λεπίδα, γνωστός για «σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές» κρατούσε ομήρους τέσσερα μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Une prise d’otages est en cours à la prison d’#Arles (Bouches-du-Rhône): une médecin a été libérée mais quatre personnes sont toujours retenues par un détenu connu pour des "troubles psychiatriques importants" et muni d'un pic artisanal #France pic.twitter.com/KUWMcIdrKc — LN24 (@LesNews24) January 3, 2025

Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 12:15 (ώρα Ελλάδας) στην υγειονομική μονάδα της φυλακής Αρλ, σύμφωνα με μια άλλη πηγή.

Πηγή: skai.gr

