«Είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Σουηδίας», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Και προσέθεσε ότι «είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτού που συνέβη σήμερα. Με τεράστια θλίψη λάβαμε την είδηση ​​από την αστυνομία ότι περίπου δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ερεμπρού. Αυτό που απλά δεν έπρεπε να συμβεί, έγινε τώρα.

Σήμερα είδαμε να εκτυλίσσεται θανάσιμη βία εναντίον εντελώς αθώων ανθρώπων. Αυτή είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Σουηδίας.

Επίσης, απευθύνει έκκληση στο κοινό να δώσει στην αστυνομία τον χώρο να ερευνήσει και να συνεργαστεί μαζί της για να διαλευκανθούν οι αιτίες των στο σχολείο».

Ο Κρίστερσον ανέφερε ότι ο ίδιος έχει συγγενείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονταν σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μίλησα μαζί τους σήμερα. Πολλοί γονείς έχουν το σημαντικό καθήκον να μιλήσουν στα παιδιά τους σήμερα. Δεν πρέπει όμως τώρα να σκορπίσουμε φόβο και πανικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι ασφαλή μέρη», λέει.

Η αστυνομία στο Ερεμπρού λαμβάνει υποστήριξη από την αστυνομία της υπόλοιπης χώρας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ μίλησε, επίσης, σε συνέντευξη Τύπου για την επίθεση.

«Είναι ένα γεγονός που συγκλονίζει την κοινωνία μας στον πυρήνα της. Κάτι που μπορεί να έχετε διαβάσει με τρόμο για άλλες χώρες, αλλά που νομίζατε ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ στη Σουηδία».

Ο Στρέμερ δηλώνει ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μαζική δολοφονία που έχει συμβεί στη χώρα μας».

Ο υπουργός λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από την αστυνομία.

«Η αστυνομία και οι ιατρικές υπηρεσίες εργάζονται πλέον για τον εντοπισμό του νεκρού και την ενημέρωση των συγγενών. Όλοι θέλουμε να καταλάβουμε γιατί. Θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις απαντήσεις. Με τον καιρό, η εικόνα θα γίνει πιο ξεκάθαρη, λέει ο Στρέμερ.

Η αστυνομία στο Ερεμπρού λαμβάνει υποστήριξη από την αστυνομία της υπόλοιπης χώρας και το Säpo.

Ο δράστης πιθανότατα έδρασε μόνος του

«Είναι μια οδυνηρή ημέρα για τη Σουηδία», σχολίασε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο Κρίστερσον σημείωσε ότι απομένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν «εικασίες» για τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος είναι επίσης νεκρός.

«Δέκα άνθρωποι πέθαναν σήμερα», είπε ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ερεμπρού. Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, «δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το σουηδικό τηλεοπτικό κανάλι TV4, ο φερόμενος ως δράστης ήταν 35 ετών και αργά το απόγευμα η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στο Ερεμπρού. Είχε άδεια οπλοφορίας και το ποινικό μητρώο του ήταν λευκό.

Σε τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρεται ότι πεποίθησή τους είναι ότι ο δράστης έδρασε μόνος του, αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν περισσότερους δράστες που συνδέονται με το περιστατικό.Το προφίλ και το κίνητρο του δεν είναι ακόμη γνωστό και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στο σχολείο για εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

«Οι μαθητές μαρτυρούν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα», καταθέτει ο υπεύθυνος του εστιατορίου δίπλα στο σχολείο.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις. Τα σχολεία που είχαν καταληφθεί έχουν εκκενωθεί», λέει ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, αρχηγός της αστυνομίας στο Ερεμπρού. Ο δράστης με βάση την αστυνομία χρησιμοποίησε αυτόματο πυροβόλο.

Πέντε έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Πέντε άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τέσσερις από αυτούς έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Δύο είναι σταθεροί, ένας σοβαρά τραυματισμένος και ένας ελαφρά. Ένας από τους τραυματίες είναι ο ύποπτος δράστης και είναι νεκρός, ανέφερε η αστυνομία στη συνέντευξη Τύπου.

Μαθητές και προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου, όπως και άλλων γειτονικών σχολείων, καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ οι πολίτες προειδοποιούνται να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Σε καθεστώς lockdown παραμένει το εν λόγω σχολείο και τα υπόλοιπα της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν νωρίτερα στην Aftonbladet, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πυροβολήθηκαν αστυνομικοί. Ωστόσο, η αστυνομία διέψευσε την είδηση στην ιστοσελίδα της γράφοντας ότι «Δεν τραυματίστηκε συνάδελφος».