Πύργος Γκρένφελ του Λονδίνου: Κατεδαφίζεται, 7χρόνια μετά την φονική πυρκαγιά

Στις 14 Ιουνίου 2017, μία τεράστια πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου στοίχησε τη ζωή σε 72 ανθρώπους - ανάμεσά τους και παιδιά - κυρίως μετανάστες και ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος.

Η φονικότερη πυρκαγιά σε κατοικία στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέκαψε το 23 ορόφων συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών

Επτά χρόνια μετά την τραγωδία, ο Πύργος θα κατεδαφιστεί.

Η οργάνωση Grenfell Next of Kin (GNK), που εκπροσωπεί συγγενείς από σχεδόν τα μισά θύματα, δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ ανακοίνωσε την απόφασή της σε συνάντηση με οικογένειες και επιζώντες χθες βράδυ.

Η απόφαση επιβεβαιώθηκε από τον Τζο Πάουελ, μέλος του κοινοβουλίου για το Κένσινγκτον, την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο πύργος. Ο ίδιος δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι η απόφαση δεν ελήφθη εύκολα: «Ο πύργος Γκρένφελ θα είναι πάντα στις καρδιές μας ως κοινότητας».

Σύμφωνα με την GNK, η κατεδάφιση του πύργου, που συνεχίζει να υψώνεται στο δυτικό Λονδίνο τυλιγμένος με προστατευτικό κάλυμμα, θα ξεκινήσει μετά την όγδοη επέτειο της τραγωδίας φέτος τον Ιούνιο.

Επιτροπή που εξετάζει τη δημιουργία μελλοντικού μνημείου στον τόπο της τραγωδίας ανέφερε σε έκθεση του 2023 ότι, εάν κατεδαφιστεί ο πύργος, αυτό θα πρέπει να γίνει «με προσοχή και σεβασμό».

Το τελικό σχέδιο για το μνημείο αναμένεται έως την άνοιξη του 2026 και η κατασκευή του θα μπορούσε να ξεκινήσει εκείνη τη χρονιά.

Αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων

Η οργάνωση Grenfell United δήλωσε ότι οι φωνές των οικογενειών των θυμάτων και των επιζώντων δεν εισακούστηκαν ούτε ελήφθησαν υπόψιν από την Ρέινερ κατά τη σύντομη, όπως τη χαρακτήρισαν, διαβούλευση τεσσάρων εβδομάδων.

«Το να αγνοούνται οι φωνές των πενθούντων για το μέλλον του σημείου ταφής των αγαπημένων μας είναι επονείδιστο και ασυγχώρητο», δήλωσε η οργάνωση.

Μηχανικοί που συμβουλεύουν την κυβέρνηση δήλωσαν ότι η στατικότητα του κτιρίου θα επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου και το κτίριο ή μέρος αυτού που υπέστη σοβαρές ζημιές θα πρέπει να κατεδαφιστεί με προσοχή.

«Θέλουμε ολόκληρος ο πύργος να μπορούσε να στέκεται εκεί για πάντα; Ναι. Είναι επιλογή αυτό; Όχι, από δομική άποψη», δήλωσε το GNK.

Δημόσια έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ, η τελική έκθεση της οποίας δημοσιεύθηκε τον περασμένο χρόνο επιρρίπτει σήμερα την ευθύνη σε παραλείψεις της κυβέρνησης, της κατασκευαστικής βιομηχανίας και, κυρίως, των εταιριών που είχαν εμπλακεί στην επένδυση του εξωτερικού του κτιρίου με εύφλεκτο υλικό.

Αρκετοί επιζώντες και οικογένειες έχουν πει ότι η έρευνα έχει καθυστερήσει τις όποιες ποινικές διαδικασίες.

