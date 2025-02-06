ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο διάταγμα Τραμπ για κατάργηση της εκ γενετής ιθαγένειας

Ομοσπονδιακή δικαστής εξέδωσε αργά την Τετάρτη προσωρινή διαταγή που αναστέλλει το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Τραμπ για κατάργηση της αυτόματης χορήγησης αμερικανικής ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος από μετανάστες χωρίς έγγραφα ή προσωρινούς μετανάστες.



Η δικαστής του περιφερειακού ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μέριλαντ, Ντέμπορα Μπόρντμαν, εξέδωσε την απόφαση κατά του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ, κρίνοντας ότι παραβιάζει τη 14η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ και έρχεται σε αντίθεση με το δεδικασμένο προηγούμενων αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί έναν αιώνα, καθώς και με την 250χρονη ιστορία του αμερικανικού έθνους ως προς την ιθαγένεια.

Πηγή: skai.gr

Σε αντίθεση με μια προηγούμενη προσωρινή διαταγή αναστολής, που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου από τον δικαστή Τζον Κόχενορ του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον, η οποία επρόκειτο να λήξει αυτή την εβδομάδα, η προκαταρκτική διαταγή της Μπόρντμαν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπάρξει συμφωνία ή το ανώτερο δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση.Ορισμένοι παρατηρητές αναμένουν ότι το θέμα θα φτάσει τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι έχουν συντελέσει στον διορισμό μιας συντηρητικής πλειοψηφίας.Το διάταγμα, που υπογράφηκε από τον Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν θα εκδίδει έγγραφα που αναγνωρίζουν την ιθαγένεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος από γονείς που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα ή βρίσκονταν νόμιμα αλλά προσωρινά στις πολιτείες». Το διάταγμα ανέφερε ότι «θα ισχύει μόνο για άτομα που γεννιούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία του παρόντος διατάγματος».

