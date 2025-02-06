Η Σλοβακία ξεκίνησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αέριου μέσω του Turk Stream

Ο κύριος αγοραστής φυσικού αερίου της Σλοβακίας, SPP ξεκίνησε να εισάγει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του Turk Stream από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ οι παραδόσεις αναμένεται να διπλασιαστούν από τον Απρίλιο, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος Βόζτεκ Φέρεντς.

Ο ίδιος σημείωσε πως ο SPP δεν σχεδιάζει να τερματίσει τη σύμβασή του με τον ρωσικό όμιλο Gazprom, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

