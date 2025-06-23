Στους 25 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το χθεσινό μακελειό στον ελληνορθόδοξο ιερό ναό του Προφήτη Ηλία στη συνοικία Ντουέιλαα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, όταν βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα στην εκκλησία.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση αυτοκτονίας στη Δαμασκό από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από τον αλ Σάρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο δράστης εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια πυροδότησε τη ζώνη με τα εκρηκτικά που φορούσε, σκορπίζοντας τον θάνατο.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα, καταδίκασαν την επίθεση.

Η Τουρκία δεν θα αφήσει τη Συρία «να παρασυρθεί εκ νέου στην αστάθεια», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, χώρα γειτονική και αδελφή, η οποία για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια καταπίεσης και πολέμου κοιτάζει με ελπίδα το μέλλον της, να παρασυρθεί εκ νέου στην αστάθεια από τρομοκρατικές οργανώσεις», έγραψε ο Ερντογάν στο X. Σύμφωνα με τον αρχηγό του τουρκικού κράτους, «αυτή η απεχθής τρομοκρατική ενέργεια», που αποδίδεται από τις συριακές αρχές σε ένα μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έχει κυρίως στόχο να υπονομεύσει «την κουλτούρα της συνύπαρξης και τη σταθερότητα της περιοχής μας». «Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη μάχη της συριακής κυβέρνησης εναντίον της τρομοκρατίας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα την «ποταπή επίθεση» και εξέφρασε την υποστήριξή του προς το συριακό λαό στη μάχη του εναντίον της τρομοκρατίας. «Ποταπή επίθεση στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Εκφράζω την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες», έγραψε ο Μακρόν στο X. «Η Γαλλία υποστηρίζει το συριακό λαό στη μάχη του εναντίον της τρομοκρατίας και για να επιστρέψει η ειρήνη», πρόσθεσε ο Μακρόν.

