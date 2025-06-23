Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς της χώρας του και ότι η Μόσχα προσπαθεί να βοηθήσει τον ιρανικό λαό. Ο Πούτιν φιλοξενεί τον Αραγτσί στη Μόσχα δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη να πλήξουν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Η απολύτως απρόκλητη επίθεση εναντίον του Ιράν δεν έχει καμία βάση και καμία δικαιολογία», είπε ο Πούτιν στον Αραγτσί. «Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε προσπάθειες για να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό», πρόσθεσε. «Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε σήμερα στη Μόσχα, αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα επείγοντα ζητήματα και να σκεφτούμε από κοινού πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση».

Ο Αραγτσί από τη μεριά του είπε στον Πούτιν ότι το Ιράν διεξάγει νόμιμη αυτοάμυνα και ευχαρίστησε τη Ρωσία για την καταδίκη των ενεργειών των ΗΠΑ. Μετέφερε τις καλύτερες ευχές στον Πούτιν από τον ανώτατο ηγέτη και τον πρόεδρο του Ιράν.

«Η Ρωσία βρίσκεται σήμερα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Αραγτσί.

Δεν ήταν σαφές, ωστόσο, τι μπορεί να κάνει η Ρωσία για να υποστηρίξει το Ιράν, έναν σημαντικό σύμμαχο με τον οποίο ο Πούτιν υπέγραψε συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας τον Ιανουάριο. Η εν λόγω συμφωνία δεν περιελάμβανε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Πριν από τα αμερικανικά πλήγματα του Σαββάτου, η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και να τη βυθίσει στην «άβυσσο».

Ερωτηθείς τι είναι έτοιμη να κάνει η Ρωσία για να βοηθήσει την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Όλα εξαρτώνται από το τι χρειάζεται το Ιράν». Είπε ότι το γεγονός ότι η Μόσχα προσφέρθηκε να μεσολαβήσει στην κρίση ήταν από μόνο του μια μορφή υποστήριξης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν είχε ενημερώσει τον Πούτιν λεπτομερώς για τα πλήγματα εκ των προτέρων. «Δεν υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση. Το ίδιο το θέμα του Ιράν συζητήθηκε επανειλημμένα από τους προέδρους κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων συνομιλιών τους, διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις από τη Ρωσία, αλλά δεν υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με αυτό», είπε.

