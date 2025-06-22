Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 52 τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση αυτοκτονίας στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εντός της Δαμασκού από την φυγή του Μπασάρ αλ-Ασαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

AP Photo/Ghaith Alsayed

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια πυροδότησε την ζώνη με τα εκρηκτικά, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε ότι δύο άνδρες συμμετείχαν στην επίθεση, περιλαμβανομένου του καμικάζι.

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμεντ αλ-Σάρα, που ηγήθηκε της επίθεσης κατά του Ασαντ που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος και ανέλαβε την ηγεσία της Συρίας τον Ιανουάριο έχει επανειλημμένως δεσμευθεί ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες στην χώρα.

Ελληνικό και γαλλικό ΥΠΕΞ καταδικάζουν απερίφραστα τη βομβιστική επίθεση

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι αύριο ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε στην ανακοίνωση του:

"Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων".

Την επίθεση κατά της εκκλησίας στη Δαμασκό καταδικάζει με δριμύτητα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών και η γαλλική κυβέρνηση και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για μία μετάβαση στη Συρία η οποία «θα επιτρέπει στους Σύρους και τις Σύριες οποιουδήποτε θρησκεύματος να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια σε μία ελεύθερη, ενωμένη, πολυπολιτισμική, ευημερούσα, σταθερή και κυρίαρχη Συρία».

Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας

Η επίθεση αυτοκτονίας κατά εκκλησίας στη Δαμασκό, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, έχει ως στόχο «να υπονομεύσει την εθνική συνύπαρξη» στη Συρία, καταγγέλλει σε ανακοίνωση των συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Συρία θεωρεί ότι «αυτή η εγκληματική ενέργεια με στόχο χριστιανούς πιστούς αποτελεί απέλπιδα απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής συνύπαρξης και αποσταθεροποίησης της χώρας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Πηγή: skai.gr

