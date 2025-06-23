«Η Ρωσία λυπάται βαθιά και καταδικάζει τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις» δήλωσε σήμερα, Δευτέρα το Κρεμλίνο διά στόματος του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στη σύγκρουση και έχουν οδηγήσει σε μια νέα κλιμάκωση» επισήμανε και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές τι έχει συμβεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και αν υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας.

Η κατάσταση επί τόπου στο Ιράν μετά τις επιθέσεις δεν μπορεί παρά να αποτελεί αιτία ανησυχίας, είπε.

Η Ρωσία υπέγραψε μια συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν τον Ιανουάριο, αν και δεν περιλάμβανε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις του Σαββάτου, η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και να την βυθίσει στην «άβυσσο».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν λεπτομερώς για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα, αν και είχαν συζητήσει την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ γενικότερα.

Ερωτηθείς τι είναι έτοιμη να κάνει τώρα η Ρωσία, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της ως μεσολαβήτρια χωρα και το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από το τι χρειάζεται το Ιράν

