Λευκός Οίκος: Μπορεί να αποφευχθεί ευρύτερος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα «πεπεισμένος» ότι είναι δυνατόν να αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, έπειτα από την αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή μετά την επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 νέοι στα Υψίπεδα του Γκολάν το Σάββατο.

«Κανείς δεν θέλει έναν ευρύτερο πόλεμο και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

«Αν και έχουμε όλοι ακούσει να μιλούν για αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα μηνών, αυτές οι προβλέψεις ήταν υπερβολικές. Ειλικρινά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως είναι υπερβολικές σήμερα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σήμερα να δώσει μια «σκληρή απάντηση».

Εδώ και μήνες, η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία για μια περιφερειακή ανάφλεξη που θα συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και τον οποίο προκάλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολάχ, λιβανέζικη οργάνωση σύμμαχος του Ιράν, άνοιξε ένα μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, που συνορεύει με τον Λίβανο, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Γάζα, ως στήριξη στη Χαμάς.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει προς το παρόν ότι θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος» στις συνομιλίες για μια κατάπαυση του πυρός, διευκρίνισε ο Τζον Κίρμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

