Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έκανε έκκληση για «πλήρη διαφάνεια» στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση του Καράκας για τη νίκη του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές, την οποία αμφισβητεί η αντιπολίτευση.

«Σημειώσαμε την ανακοίνωση των εκλογικών αρχών καθώς και τις ανησυχίες που εξέφρασαν πολιτικοί παράγοντες και μέλη της διεθνούς κοινότητας. Ο γενικός γραμματέας ζητά πλήρη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση, εν ευθέτω χρόνω, των αποτελεσμάτων των εκλογών ανά εκλογικό τμήμα», είπε ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ. Παράλληλα, έκανε έκκληση «σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τους υποστηρικτές τους» να επιδείξουν «μετριοπάθεια».

Στις χώρες που αμφισβητούν τη νίκη του Μαδούρο προστέθηκε στο μεταξύ ο Παναμάς. Ο πρόεδρος της χώρας Χοσέ Ραούλ Μουλίνο ανακοίνωσε ότι διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και θα αποσυρθεί το διπλωματικό προσωπικό από το Καράκας μέχρι να επανελεγχθούν πλήρως τα αποτελέσματα των εκλογών.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είπε ότι η κυβέρνησή του θα αναγνωρίσει το τελικό αποτέλεσμα «εάν η εκλογική αρχή το επιβεβαιώσει».

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) της Βενεζουέλας ανακήρυξε νικητή τον Μαδούρο με ποσοστό 51,2%, με καταμετρημένο το 80% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.