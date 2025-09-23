Επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει η Χαμάς, ζητώντας του να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα - όπου ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις κατάληψης - με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους υπόλοιπους 48 ομήρους.

Την είδηση μετέδωσε τη Δευτέρα το Fox News, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και πηγή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή με γνώση του θέματος επιβεβαίωσε την αναφορά στους Times of Israel.

Δεν είναι ωστόσο σαφές εάν η επιστολή αφορούσε και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, ένα ισραηλινό αίτημα που η οργάνωση έχει απορρίψει.

Σύμφωνα με το Fox News, η επιστολή της Χαμάς προς τον Τραμπ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ, μεσολαβητή στις συνομιλίες, και θα παραδοθεί στον αμερικανό πρόεδρο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι ηγέτες της Χαμάς δεν έχουν ακόμη υπογράψει την επιστολή προς τον Τραμπ, αλλά ενδέχεται να το κάνουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το Channel 12.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ πρόκειται σήμερα να συναντηθεί με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, για να τους παρουσιάσει για πρώτη φορά το δικό του σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

