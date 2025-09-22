Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ζήτησε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εξασφάλιση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ΟΗΕ και της UNRWA. Σημειώνεται ότι ο Αμπάς μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξ αποστάσεως, καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να του χορηγηθεί βίζα για να παραστεί στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμπάς ζήτησε επίσης την «άμεση» έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, σημείωσε, πριν καλέσει την οργάνωση να «παραδώσει τα όπλα της» στην Παλαιστινιακή Αρχή. «Αυτό που θέλουμε είναι ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα», τόνισε.

Μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του πολέμου, συνέχισε ο Αμπάς, θα συνταχθεί ένα προκαταρκτικό σύνταγμα για να διασφαλιστεί η ορθή μεταβίβαση της εξουσίας.

Στη συνέχεια, είπε, θα διεξαχθούν εκλογές υπό διεθνή εποπτεία, ενώ περιέγραψε τις προσδοκίες του για ένα κράτος που θα διέπεται από το κράτος δικαίου.

Στη συνέχεια, ο Αμπάς επαίνεσε τις 149 χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και κάλεσε όσες δεν το έχουν κάνει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος.

Εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία και άλλους εταίρους για την εφαρμογή οποιουδήποτε ειρηνευτικού σχεδίου υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

