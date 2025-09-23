Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, για τρεις κατηγορίες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συγκεκριμένα για φόνους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των εισαγγελέων, ο Ντουτέρτε είναι «ατομικά ποινικά υπεύθυνος» για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας καταστολής στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», όταν ήταν αντιδήμαρχος και δήμαρχος της πόλης Νταβάο των νότιων Φιλιππίνων, καθώς και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2022.

Ex-Philippines President charged with murder before ICC: What to Know https://t.co/GDMSiTmExh — TIME (@TIME) September 23, 2025

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Φιλιππίνων, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντουτέρτε περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σε επιχειρήσεις κατά των παράνομων ναρκωτικών στη χώρα. Ωστόσο, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων της καταστολής σε 30.000.

Μετά από τη σύλληψή του τον Μάρτιο στη Μανίλα, ο 80χρονος Ντουτέρτε κρατείται στη Χάγη της Ολλανδίας

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2019, ο Ντουτέρτε και οι συνεργοί του «μοιράστηκαν ένα κοινό σχέδιο ή συμφωνία για την "εξουδετέρωση" φερόμενων εγκληματιών στις Φιλιππίνες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται ή φέρονται να σχετίζονται με τη χρήση, την πώληση ή την παραγωγή ναρκωτικών) μέσω βίαιων εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας».

Το κατηγορητήριο ανέφερε επίσης ότι ο Ντουτέρτε είχε ατομική ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες, για την εντολή και την υποκίνηση της διάπραξης των εγκλημάτων, στα οποία συμμετείχαν μέλη της εθνικής αστυνομίας και «υψηλόβαθμοι» κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρία περιστατικά.

- Το πρώτο αφορά τον φερόμενο ρόλο του ως συναυτουργού σε φόνους που διαπράχθηκαν από το 2013 ως το 2016, όταν ήταν δήμαρχος του Νταβάο.

- Το δεύτερο αφορά 14 φόνους «στόχων μεγάλης αξίας» το 2016 και το 2017, όταν ο Ντουτέρτε ήταν πρόεδρος.

- Τέλος, το τρίτο αφορά 43 φόνους στη διάρκεια επιχειρήσεων «εκκαθάρισης» εναντίον προσώπων που παρουσιάζονταν ως χρήστες ή μικροέμποροι ναρκωτικών.

Η νομική ομάδα του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων επιδιώκει να αποφύγει την παραπομπή του Ντουτέρτε σε δίκη - συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι ο 80χρονος δεν είναι πλέον ικανός να δικαστεί

Πηγή: skai.gr

