Η ιδέα των εξωγήινων που κρύβονται σε ένα παράλληλο σύμπαν - αν και φαινομενικά παράλογη - παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής φυσικής και της αναζήτησης εξωγήινης ζωής.

Μάλιστα, επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση του αστροφυσικού Ντάνιελ Σορίνι (Daniele Sorini) από το Πανεπιστήμιο Durham παρουσίασε μία έρευνα που απαντά στο γιατί δεν έχουμε αποδείξεις εξωγήινης ζωής (αντίθετα με όσα πιστεύουν αρκετοί άλλοι).

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια νέα θεωρία που απαντά στο ερώτημα «γιατί δεν έχει βρεθεί ζωή εκτός Γης», με βάση τη σκοτεινή ενέργεια του σύμπαντος και εφαρμόζοντας μία παραλλαγή της διάσημης εξίσωσης Ντρέικ, εξετάζοντας την πιθανότητα παράλληλων συμπάντων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόξενα για την εξωγήινη ζωή.

«Οι πιθανότητες να αναδυθεί ευφυής ζωή στο Σύμπαν μας – και σε οποιαδήποτε υποθετικά σύμπαντα πέρα από αυτό– μπορούν να εκτιμηθούν από ένα νέο θεωρητικό μοντέλο που έχει απηχήσεις της περίφημης εξίσωσης Drake», σημειώνεται στο δελτίο τύπου.

Στη δεκαετία του ’60 ο αστρονόμος Φρανκ Ντρέικ ανέπτυξε μία μαθηματική εξίσωση για να υπολογίσει τον αριθμό των ευφυών εξωγήινων πολιτισμών που θα μπορούσαν να υπάρχουν στον γαλαξία μας.

Η εξίσωση λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως ο ρυθμός σχηματισμού αστέρων, ο αριθμός των «κατοικήσιμων} πλανητών και η πιθανότητα να αναπτυχθεί σε αυτούς νοημοσύνη.

Η έννοια του παράλληλου σύμπαντος είναι υποθετική, έχει διερευνηθεί στην επιστημονική φαντασία και τη θεωρητική φυσική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία.

Η νέα θεωρία

Σύμφωνα με την δημοσίευση της έρευνας στο Interesting Engineering, αυτή τη φορά, η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Σορίνι συνυπολόγισε στην εξίσωση Ντρέικ τις συνθήκες που δημιουργούνται από την ταχεία διαστολή του σύμπαντος.

Αυτή η διαστολή πιστεύεται ότι οδηγείται από μια μυστηριώδη δύναμη που ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί πάνω από τα δύο τρίτα του σύμπαντος.

Η σκοτεινή ενέργεια πιστεύεται επίσης ότι αλληλεπιδρά με τη βαρύτητα, για να επιτρέψει τον σχηματισμό άστρων και πλανητών.

Η ομάδα πρότεινε ότι ορισμένα σύμπαντα θα είχαν πιο ιδανική πυκνότητα σκοτεινής ενέργειας που θα επέτρεπε την ύπαρξη ζωής και μάλιστα με νοημοσύνη.

Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι ένα σύμπαν χρειάζεται τουλάχιστον 27% πυκνότητα σε σκοτεινή ενέργεια για να υποστηρίξει την ύπαρξη εξωγήινων.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το σύμπαν μας, όπου μόνο το 23% της συνηθισμένης ύλης μετατρέπεται σε αστέρια.

Αυτό υποδηλώνει ότι το σύμπαν μας είναι λιγότερο ευνοϊκό για την ανάπτυξη της ζωής και επιβεβαιώνει την θεωρία ότι οι γήινοι είμαστε «μόνοι εκεί εξω» - γι’ αυτό και δεν έχει εντοπιστεί άλλη μορφή ζωή εκτός του πλανήτη μας.



Πηγή: skai.gr

