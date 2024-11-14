Την ύπαρξη εξωγήινης ζωής προσπάθησαν χθες – για άλλη μία φορά – να αποδείξουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και ερευνητές, παρουσιάζοντας στοιχεία και ντοκουμέντα σε νέα ακρόαση της επιτροπής για την Κυβερνοασφάλεια, την Τεχνολογία Πληροφορικής και την Κυβερνητική Καινοτομία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μιλώντας στην ακρόαση με θέμα «Μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, όπως πλέον ονομάζονται τα UFO) – Αποκαλύπτοντας την αλήθεια», ο δημοσιογράφος και ερευνητής εξωγήινης ζωής Μάικλ Σελλενμπέργκερ (Michael Shellenberger), παρουσίασε ένα έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας, διάρκειας 13 λεπτών, από μία τεράστια λευκή «σφαίρα» να βγαίνει μέσα από τον ωκεανό, 20 μίλια από την ακτή του Κουβέιτ.

Το βίντεο γυρίστηκε από πλήρωμα ελικοπτέρου. Μάλιστα, στα μισά του βίντεο, η σφαίρα ενώθηκε για λίγο με μια άλλη σφαίρα που μπήκε για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν εξαφανιστεί ξανά.

Όπως είπε, το επίμαχο βίντεο βρέθηκε στο SIPR, (Secure Internet Protocol Router Network) το διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας «για τη μετάδοση απόρρητων πληροφοριών».

Στην ακρόαση παρουσιάστηκε και ένα έγγραφο 12 σελίδων που υποτίθεται ότι περιγράφει λεπτομερώς ένα διαβαθμισμένο πρόγραμμα ανάκτησης σύγκρουσης UAP γνωστό ως Immaculate Constellation.

Σύμφωνα με τον Shellenberger, ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος είναι νυν ή πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, έγραψε ότι «η εκτελεστική εξουσία διαχειριζόταν θέματα UAP χωρίς γνώση, επίβλεψη ή εξουσιοδότηση του Κογκρέσου για κάποια στιγμή, ίσως δεκαετίες».

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρατηρήθηκαν να αποδίδουν σε περισσότερα από 3.000 Gs, έχουν εντοπιστεί πάνω από στρατιωτικές και ενεργειακές τοποθεσίες των ΗΠΑ.

Μάλιστα, τα αντικείμενα αυτά μπορούσαν να ταξιδέψουν πιο γρήγορα υποβρύχια από τα αμερικανικά υποβρύχια και μπορούσαν να αντέξουν τεράστια δύναμη.

Michael Shellenberger on NewsNation following his testimony at the House Oversight UAP Hearing



“I’m very confident that the Pentagon and the Intelligence Community are hiding a lot of information about UAPs.”#UAPHearing #ufox #ufo pic.twitter.com/s5xremSOnR — UAP James (@UAPJames) November 13, 2024

O πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας Λουίς Ελισόντο, όταν ρωτήθηκε από την επιτροπή εάν αυτά τα αντικείμενα μπορούσαν να ελεγχθούν μέσω μιας «σύνδεσης μυαλού-σώματος», στην οποία απάντησε ότι σαφώς «ελέγχονταν έξυπνα».

«Τα οχήματα για τα οποία μιλάμε... αποδίδουν πάνω από 1.000, 2.000, 3.000 Gs», είπε, προσθέτοντας ότι αντιδρούν στην ανθρώπινη κίνηση και είναι απίστευτα ευέλικτα.

«Μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε στο στρατιωτικό μας απόθεμα», είπε.

Μάλιστα τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να κρύψει ότι «δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο».

Lue Elizondo: "... all to hide the fact that we are NOT ALONE in the Cosmos."



Stated, under oath. #ufo #uap #ovni pic.twitter.com/wM0DCcWZnq — UAP Juan (@planethunter56) November 13, 2024

Μέχρι σήμερα το Πεντάγωνο έχει αρνηθεί την ύπαρξη οποιωνδήποτε μυστικών κυβερνητικών προγραμμάτων για την ανάκτηση εξωγήινων διαστημικών σκαφών και ποτέ δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο για κάποιο από αυτά τα προγράμματα.

Εντούτοις, αυτή η ακρόαση καθώς και άλλες παρόμοιες που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτουν τον αξιοσημείωτο βαθμό στον οποίο οι συζητήσεις γύρω από τα UAP – που προηγουμένως ήταν αγαπημένο θέμα συζήτησης κυρίως συνωμοσιολόγων και πιστών σε εξωγήινους – έχουν διεισδύσει πλέον στον αμερικανικό στρατό και στους διαδρόμους του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από Skynews, Guardian

