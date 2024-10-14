NASA: Ξεκινά η εξερεύνηση της μακρινής και μυστηριώδους Ευρώπης

Σε λίγες ώρες, ένα διαστημόπλοιο της NASA θα εκτοξευτεί από τη Φλόριντα για να αναζητήσει σημάδια εξωγήινης ζωής σε ένα μακρινό και μυστηριώδη πλανήτη.

Ο προορισμός του Europa Clipper είναι η Ευρώπη, ένα φεγγάρι που περιφέρεται γύρω από τον μακρινό πλανήτη Δία και που κάτω από την παγωμένη του επιφάνεια θα μπορούσε να κρύβεται ένας απέραντος ωκεανός με διπλάσια ποσότητα νερού από ότι στη Γη.

A journey of 1.8 billion miles is about to begin.



All about NASA's #EuropaClipper mission to explore Jupiter's intriguing moon Europa: https://t.co/KX1yfEbiNu



Launch is slated for Monday, Oct. 14. Here's how to watch: https://t.co/x4XNEuvd7U pic.twitter.com/qkUkVq39pT — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) October 13, 2024

Η εκτόξευση του Europa Clipper - το οποίο κατασκευαζόταν εδώ και χρόνια - καθυστέρησε την τελευταία στιγμή μετά τον τυφώνα Milton που έπληξε τη Φλόριντα αυτή την εβδομάδα.

Η εκτόξευση θα γίνει σήμερα, 14 Οκτωβρίου, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στις 12.06 τοπική ώρα.

Το σκάφος αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη το 2030, αλλά η αναμονή αξίζει τον κόπο – αυτά που ανακαλύψει θα μπορούσαν να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα.Ο παγωμένος φλοιός του έχει πάχος έως και 25 χλμ. και, από κάτω, θα μπορούσε να υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού. Μπορεί επίσης να υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι τα συστατικά για την απλή μορφή ζωής.

Η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους θα γίνει με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA και το κόστος αποστολής υπολογίζεται στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αν ανακαλύψουμε ζωή τόσο μακριά από τον Ήλιο, θα συνεπαγόταν μια ξεχωριστή προέλευση της ζωής στη Γη», λέει ο Mark Fox-Powell, πλανητικός μικροβιολόγος.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αν συμβεί δύο φορές στο ηλιακό μας σύστημα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι η τελικά η ζωή στο διάστημα είναι πολύ συνηθισμένη», τόνισε στο BBC.

Live: Could Jupiter's ocean moon Europa have conditions favorable for supporting life? Hear directly from scientists working to answer that question with our @EuropaClipper mission, set to launch Oct. 14. https://t.co/W6l4Efj1df pic.twitter.com/G2CH61lBvX — NASA (@NASA) October 13, 2024

H Ευρώπη βρίσκεται 628 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και είναι λίγο μεγαλύτερη από το φεγγάρι μας, αλλά εκεί τελειώνει η ομοιότητα.

Αν βρισκόταν στον ουρανό μας, θα έλαμπε πέντε φορές πιο φωτεινά, επειδή ο πάγος του νερού θα αντανακλούσε πολύ περισσότερο ηλιακό φως.

