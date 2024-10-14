Λογαριασμός
Αντίστροφη μέτρηση για το κυνήγι εξωγήινης ζωής σε ένα μακρινό φεγγάρι - Ξεκινά η εξερεύνηση της Ευρώπης

Το Europa Clipper θα ξεκινήσει σήμερα το ταξίδι του για το μυστηριώδες φεγγάρι του Δία - Αυτά που ανακαλύψει μπορεί να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για το ηλιακό μας σύστημα

NASA: Ξεκινά η εξερεύνηση της μακρινής και μυστηριώδους Ευρώπης

Σε λίγες ώρες, ένα διαστημόπλοιο της NASA θα εκτοξευτεί  από τη Φλόριντα για να αναζητήσει σημάδια εξωγήινης ζωής σε ένα μακρινό και μυστηριώδη πλανήτη. 

Ο προορισμός του Europa Clipper είναι η Ευρώπη, ένα φεγγάρι που περιφέρεται γύρω από τον μακρινό πλανήτη Δία και που κάτω από την παγωμένη του επιφάνεια θα μπορούσε να κρύβεται ένας απέραντος ωκεανός με διπλάσια ποσότητα νερού από ότι στη Γη.

Η εκτόξευση του Europa Clipper - το οποίο κατασκευαζόταν εδώ και χρόνια - καθυστέρησε την τελευταία στιγμή μετά τον τυφώνα Milton που έπληξε τη Φλόριντα αυτή την εβδομάδα.

Η εκτόξευση θα γίνει σήμερα, 14 Οκτωβρίου, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στις 12.06 τοπική ώρα. 

Το σκάφος αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη το 2030, αλλά η αναμονή αξίζει τον κόπο – αυτά που ανακαλύψει θα μπορούσαν να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα.Ο παγωμένος φλοιός του έχει πάχος έως και 25 χλμ. και, από κάτω, θα μπορούσε να υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού. Μπορεί επίσης να υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι τα συστατικά για την απλή μορφή ζωής.

NASA: Ξεκινά η εξερεύνηση της μακρινής και μυστηριώδους Ευρώπης

Η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους θα γίνει με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA και το κόστος αποστολής υπολογίζεται στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αν ανακαλύψουμε ζωή τόσο μακριά από τον Ήλιο, θα συνεπαγόταν μια ξεχωριστή προέλευση της ζωής στη Γη», λέει ο Mark Fox-Powell, πλανητικός μικροβιολόγος.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αν συμβεί δύο φορές στο ηλιακό μας σύστημα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι η τελικά η ζωή στο διάστημα είναι πολύ συνηθισμένη», τόνισε στο BBC.

H  Ευρώπη βρίσκεται 628 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και είναι λίγο μεγαλύτερη από το φεγγάρι μας, αλλά εκεί τελειώνει η ομοιότητα.

Αν βρισκόταν στον ουρανό μας, θα έλαμπε πέντε φορές πιο φωτεινά, επειδή ο πάγος του νερού θα αντανακλούσε πολύ περισσότερο ηλιακό φως.

