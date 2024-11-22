Την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την εμπλοκή του Ίλον Μασκ στην νέα κυβέρνηση σχολιάζει η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ η οποία χαρακτήρισε την επιρροή δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας όπως ο Μασκ στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ «τεράστια ανησυχία».

Σε συνέντευξή της στο ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, η Μέρκελ είπε ότι η δουλειά της πολιτικής ήταν τελικά να εξισορροπήσει τα συμφέροντα των απλών και ισχυρών πολιτών.

«Εάν αυτή η τελική προσφυγή επηρεάζεται πολύ έντονα από εταιρείες, είτε μέσω κεφαλαιακής ισχύος είτε μέσω τεχνολογικών δυνατοτήτων, τότε αυτό είναι μια πρωτόγνωρη πρόκληση για όλους μας», είπε.

Ανέφερε το παράδειγμα του Μασκ, ο οποίος επιλέχτηκε από τον Τραμπ για να ηγηθεί ενός νέου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας που ο νέος πρόεδρος έχει υποδείξει ότι θα λειτουργεί εκτός των ορίων της κυβέρνησης.

«Εάν ένα άτομο σαν αυτόν [ο Μασκ] κατέχει το 60% όλων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα, τότε αυτό πρέπει να μας ανησυχεί πολύ εκτός από τα πολιτικά ζητήματα», είπε η Μέρκελ.

Τα απομνημονεύματα της Μέρκελ, με τίτλο «Freedom: Memories 1954-2021» γράφτηκαν πριν από την επανεκλογή του Τραμπ και θα δημοσιευθούν σε περισσότερες από 30 χώρες στις 26 Νοεμβρίου.

Παράλληλα η Μέρκελ είπε στο Spiegel ότι η νίκη του Τραμπ τη γέμισε θλίψη.

«Εάν κάποιος στην πολιτική δεν επιτρέπει καταστάσεις που κερδίζουν κερδισμένους, αλλά αναγνωρίζει μόνο νικητές και ηττημένους, τότε αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο για την πολυμερή προσέγγιση», είπε.

Στο βιβλίο της, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εκδήλωση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, η Μέρκελ περιγράφει τις σχέσεις της με τον Τραμπ καθώς και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

