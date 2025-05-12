Προετοιμάζεται επίσκεψη του Πούτιν στο Ιράν

Το Ιράν προετοιμάζεται για την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν , δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί , μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Το ταξίδι του Πούτιν στην Τεχεράνη επί του παρόντος τελεί υπό επεξεργασία, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη» δήλωσε ο Μοχατζερανί σύμφωνα με το RIA.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο εκ μέρους του Κρεμλίνου ούτε έγινε γνωστός ο σκοπός της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στο Ιράν.

Ωστόσο, σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόταση του προέδρου Πούτιν για απευθείας συνομιλίες για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία βρήκε υποστήριξη μεταξύ των ηγετών του κόσμου.

Η Ρωσία σκοπεύει να βρει τρόπους για να επιτύχει μια μακροπρόθεσμη ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να πει περισσότερα για το θέμα των ειρηνευτικών συνομιλιών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

