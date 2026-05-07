Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησε την Πέμπτη μια επίσκεψη συμφιλίωσης στο Βατικανό για να υπογραμμίσει τους ισχυρούς διμερείς δεσμούς, μετά τις σφοδρές επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Οι επιθέσεις αυτές, που οφείλονταν στην αντίθεση του Πάπα στον πόλεμο με το Ιράν, εξόργισαν την Αγία Έδρα και πυροδότησαν μια συνεχή αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις με τον Λέοντα και τον κορυφαίο διπλωμάτη του Βατικανού κάλυψαν το θέμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, «υπογράμμισαν την ισχυρή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας» και αντικατοπτρίζουν τη «διαρκή εταιρική σχέση» μεταξύ τους.

Ο Ρούμπιο, πιστός Καθολικός, είχε αρχικά ακρόαση από τον Λέοντα, η οποία περιπλέχθηκε την τελευταία στιγμή από την πρόσφατη κριτική του Τραμπ προς τον Πάπα. Ο Λέων έχει προβάλει αντιστάσεις, καταγγέλλοντας τις παρερμηνείες του Τραμπ σχετικά με τις απόψεις του για το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα, επιμένοντας ότι απλώς κηρύττει το βιβλικό μήνυμα της ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διάρκειας δυόμισι ωρών, ο Ρούμπιο συνάντησε στη συνέχεια τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος την παραμονή της επίσκεψης είχε υπερασπιστεί σθεναρά τον Λέοντα και είχε επικρίνει τις επιθέσεις του Τραμπ με συγκρατημένους διπλωματικούς όρους.

«Το να του επιτίθεται κανείς έτσι ή να επικρίνει αυτό που κάνει μου φαίνεται τουλάχιστον περίεργο», δήλωσε ο Παρολίν την Τετάρτη.

Μετά τις συναντήσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και ο Παρολίν συζήτησαν για τις «συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες στο Δυτικό Ημισφαίριο και τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση αντικατοπτρίζει τη διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας».

Σε ξεχωριστή δήλωση σχετικά με την ακρόαση από τον Λέοντα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η συνάντηση υπογράμμισε την ισχυρή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Το Βατικανό δεν σχολίασε αμέσως τις ακροάσεις.

Ο Ρούμπιο έχει επίσης συναντήσεις την Παρασκευή με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Αυτές οι συναντήσεις μπορεί να μην είναι πολύ ευκολότερες για τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι και οι δύο έχουν υπερασπιστεί σθεναρά τον Λέοντα έναντι των επιθέσεων του Τραμπ και έχουν επικρίνει τον πόλεμο στο Ιράν ως παράνομο - προκαλώντας την οργή του προέδρου.

Ο Ρούμπιο επέμεινε αυτή την εβδομάδα ότι η επίσκεψη σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά ότι «προφανώς συνέβησαν ορισμένα πράγματα».

Μια αποστολή για την εξομάλυνση των δεσμών

Οι εντάσεις ξεκίνησαν όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στον Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ο Πάπας είναι «μαλακός» με το έγκλημα και την τρομοκρατία λόγω των σχολίων του για τις μεταναστευτικές πολιτικές και τις απελάσεις της κυβέρνησης, καθώς και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Λέων απάντησε λέγοντας ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο.

Αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που φαινόταν να παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Ιησού Χριστό, η οποία διαγράφηκε μετά από κατακραυγή.

Αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Λέοντα και προσπάθησε να δικαιολογήσει την ανάρτηση λέγοντας ότι πίστευε πως η εικόνα ήταν μια αναπαράσταση του ίδιου ως γιατρού.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι πρόσφατες επικρίσεις του Τραμπ προς τον Λέοντα είχαν ως βάση την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον εκατομμυρίων Καθολικών και άλλων Χριστιανών.

Ο Λέων δεν έχει πει ποτέ ότι το Ιράν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τόνισε ότι η Καθολική Εκκλησία «εδώ και χρόνια μιλάει ενάντια σε όλα τα πυρηνικά όπλα, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εκεί».

«Η αποστολή της εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την ειρήνη. Αν κάποιος θέλει να με επικρίνει επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με την αλήθεια», δήλωσε ο Λέων αργά την Τρίτη, αφού ο Τραμπ τον κατηγόρησε ξανά ότι είναι «σύμφωνος» με το να έχει το Ιράν πυρηνικό όπλο.

Μέχρι την Πέμπτη, οι εντάσεις φάνηκαν να έχουν εκτονωθεί.

Κατά την ανταλλαγή δώρων στο Βατικανό, ο Ρούμπιο χάρισε στον Λέοντα ένα μικρό κρυστάλλινο πρες-παπιέ σε σχήμα μπάλας αμερικανικού ποδοσφαίρου. Αναγνώρισε τη γνωστή προτίμηση του Λέοντα για την ομάδα μπέιζμπολ Chicago White Sox, λέγοντας: «Είστε άνθρωπος του μπέιζμπολ, αλλά αυτό έχει πάνω τη σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

«Τι να πάρει κανείς σε κάποιον που τα έχει όλα;» αστειεύτηκε καθώς σήκωνε το πρες-παπιέ.

Ο Λέων, από την πλευρά του, έδωσε στον Ρούμπιο μια πένα προφανώς κατασκευασμένη από ξύλο ελιάς - «η ελιά είναι φυσικά το φυτό της ειρήνης», είπε ο Λέων - με το οικόσημό του και ένα βιβλίο με φωτογραφίες από έργα τέχνης του Βατικανού.

Στον Ρούμπιο έχει ανατεθεί συχνά να μετριάζει ή να εξηγεί τη σκληρή ρητορική του Τραμπ. Ο Τραμπ έχει επίσης επικρίνει τη Μελόνι και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο του Ιράν, ανακοινώνοντας πρόσφατα σχέδια για την απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες.

Το Βατικανό θεωρείται πρόθυμο για διάλογο

Ο Τζιαμπιέρο Γκραμάλια, πρώην επικεφαλής του πρακτορείου ειδήσεων ANSA και άλλοτε ανταποκριτής του στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι δεν αναμένει πολλά από την επίσκεψη του Ρούμπιο για τις ιταλικές σχέσεις ή τις σχέσεις με το Βατικανό. Ο ίδιος, όπως και άλλοι Ιταλοί σχολιαστές, πιστεύει ότι ο Ρούμπιο επεδίωκε μάλλον να εξομαλύνει τις σχέσεις με τον Πάπα για τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες, καθώς και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και την προεδρική κούρσα του 2028.

«Αμφιβάλλω αν ο Ρούμπιο έχει τον ρόλο του συμφιλιωτή για τον Τραμπ», δήλωσε στην Ένωση Ξένου Τύπου της Ιταλίας. «Έχω την αίσθηση ότι η αποστολή του Ρούμπιο αφορά περισσότερο τον ίδιο» και τις πολιτικές του φιλοδοξίες ως εξέχων Καθολικός Ρεπουμπλικάνος.

Ο αιδεσιμότατος Αντόνιο Σπαντάρο, υπογραμματέας στο γραφείο πολιτισμού του Βατικανού, δήλωσε ότι η αποστολή του Ρούμπιο δεν ήταν να «προσηλυτίσει» τον Πάπα στην πλευρά του Τραμπ. Μάλλον, η Ουάσινγκτον «έφτασε στο σημείο να αναγνωρίσει -έμμεσα αλλά ευανάγνωστα- ότι η φωνή (του Λέοντα) έχει βάρος στον κόσμο που δεν μπορεί απλά να αγνοηθεί».

«Η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ απαιτούσε μια υψηλού επιπέδου, άμεση παρέμβαση, διεξαγόμενη στην κατάλληλη γλώσσα της διπλωματίας: μια σημασιολογική διόρθωση σε μια αφήγηση μετωπικής σύγκρουσης με την εκκλησία», έγραψε σε δοκίμιό του αυτή την εβδομάδα.

Η Κούβα είναι επίσης στην ατζέντα

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι στην ατζέντα της επίσκεψης στο Βατικανό υπήρχαν και άλλα θέματα εκτός από τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας. Η Αγία Έδρα ανησυχεί ιδιαίτερα για τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση εκεί, μετά την αποπομπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει συχνά ότι η Κούβα θα μπορούσε να είναι η «επόμενη», και μάλιστα πρότεινε ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, οι ναυτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Κούβας.

Ο Ρούμπιο είναι γιος Κουβανών μεταναστών και διαχρονικά υποστηρικτής σκληρής γραμμής κατά της Κούβας.

«Δώσαμε στην Κούβα 6 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά προφανώς δεν μας αφήνουν να τη διανείμουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Τη διανείμαμε μέσω της εκκλησίας. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα».

Πηγή: skai.gr

