Κάλπες στη Βρετανία: Θα αντέξει τις απώλειες ο Στάρμερ;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σήμερα διεξάγονται κρίσιμες τοπικές και δημοτικές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, που θεωρούνται το μεγαλύτερο τεστ για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν σημαντικές απώλειες για τον Στάρμερ, με μετακίνηση των ψηφοφόρων προς τα άκρα, συγκεκριμένα στο ακροδεξιό Reform UK και στο αριστερό κόμμα των Πρασίνων.

Τα αποτελέσματα στη Σκωτία και την Ουαλία είναι καθοριστικά καθώς τα κόμματα που θα αναλάβουν την τοπική διοίκηση ενδέχεται να ορίσουν ημερομηνίες για δημοψηφίσματα ανεξαρτητοποίησης.

Κρίσιμες τοπικές και δημοτικές εκλογές γίνονται σήμερα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Οι δημοσκοπήσεις «βλέπουν» βαριές απώλειες για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.



Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις δημοσκοπήσεις στη Μεγάλη Βρετανία ο κόσμος στρέφεται σε δύο άκρα: στο ακροδεξιό Reform UK και στο αριστερό κόμμα των Πρασίνων. Το αποτέλεσμα σε Σκωτία και Ουαλία δεν είναι αμελητέο καθώς τα κόμματα που θα διοικήσουν ίσως ορίσουν την ημερομηνία δημοψηφίσματος ανεξαρτητοποίησης.



Πρόκειται για το μεγαλύτερο τεστ της κυβέρνησης Στάρμερ και μοιάζει να πάει απροετοίμαστη. Έχουν προηγηθεί μικρότερα «τεστ» υπό την μορφή εμβόλιμων εκλογικών διαδικασιών, που την βαθμολόγησαν κάτω από τη βάση. Παρόλα αυτά, ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπαθεί, τόσο για τη κυβέρνησή του όσο και για την θέση του.

Όπως έχει δηλώσει «αντιμετωπίζετε μια σαφή επιλογή: εξέλιξη και ένα καλύτερο μέλλον για την κοινότητα που αποκαλείται σπίτι σας, με δημοτικά συμβούλια διοικούμενα από Εργατικούς, ενάντια στον θυμό και τη διχόνοια που προσφέρει το Reform UK και τις κενές υποσχέσεις του κόμματος των Πρασίνων».



Ο κόσμος όμως δεν φαίνεται πως πείθεται. Ο διχασμός και η αλλαγή πλεύσης των ψηφοφόρων μοιάζει σίγουρη για τους αναλυτές και μόνο το ποσοστό της ήττας κρίνεται αμφίβολο. Οι σημερινές εκλογές είναι μια αλλαγή πολιτικού σκηνικού για την χώρα. Τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα, οι Εργατικοί (Labours) και οι Συντηρητικοί (Tories) παραμερίζονται και στην κορυφή μπαίνει το λαϊκιστικό Reform UK, του Νάιτζελ Φάρατζ που αρνείται να χαρακτηρίζεται ακροδεξιό, ενώ σημαντικό έδαφος κερδίζουν οι Πράσινοι του Ζακ Πολάνσκι.

1.900 έδρες μπορεί να χάσει το κυβερνών κόμμα

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του YouGov για την πρόθεση ψήφου το Reform UK έχει 25%, οι Labours έπεσαν στο 18% και ελάχιστα πιο πίσω βρίσκονται με 17% οι Τόρις. Οι Πράσινοι διεκδικούν το 15%. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με άλλες αναλύσεις, το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να χάσει έως και το 75% των εδρών του στα δημοτικά συμβούλια, δηλαδή σχεδόν 1.900 έδρες.



Στα διαδικαστικά: μέχρι τις δέκα το βράδυ ο βρετανικός λαός καλείται να εκλέξει σήμερα 5.000 θέσεις δημοτικών συμβουλίων σε όλη την Αγγλία, αλλά και έξι δημάρχους, ενώ Σκωτία και Ουαλία ψηφίζουν ποιος θα τους διοικήσει, καθώς όλες οι θέσεις των εθνικών τους Κοινοβουλίων, Χόλιρουντ και Σένεντ, βρίσκονται υπό διεκδίκηση. Μόνο η Β. Ιρλανδία δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές.

Κίνδυνος ανεξαρτητοποίησης Σκωτίας – Ουαλίας;

Ο διχασμός της χώρας δεν έχει εκλείψει. Τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τις εθνικές εκλογές του 2024 ήταν καθοριστικά, με οικονομικές και κοινωνικές αναταραχές να έχουν βάλει την κυβέρνηση αλλά και τους πολίτες σε έντονη κρίση. Το σκωτικό κόμμα SNP έκανε ήδη λόγο για ανεξαρτητοποίηση της χώρας – εάν διατηρηθεί στην εξουσία – ενώ στην Ουαλία, το εθνικό κόμμα Plaid Cymru στοχεύει την πρωτιά. Το Εργατικό κόμμα αναμένεται να χάσει την πρωτοκαθεδρία του για πρώτη φορά από το 1999, όταν συστάθηκε το Κοινοβούλιο της Ουαλίας.

Πηγή: Deutsche Welle

