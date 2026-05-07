Κομισιόν: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν απαιτεί ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμη αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν έκτακτα μέτρα στήριξης για τον κλάδο, σύμφωνα με σχέδιο ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών που είδε το Reuters.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν υποδεικνύει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τον τουριστικό τομέα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά την κρίση της COVID-19», αναφέρεται στο σχέδιο των οδηγιών της ΕΕ, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την Παρασκευή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.