Ημέρα της Νίκης: Ο Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια της παρέλασης και θα συναντήσει προσκεκλημένους

Το Κρεμλίνο έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο θα ενισχυθεί λόγω του κινδύνου μιας ουκρανικής επίθεσης κατά τη διάρκεια των εορτασμών

Βλαδίμηρος Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα εκφωνήσει ομιλία κατά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία το Σάββατο για την επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ασφάλεια γύρω από τον Πούτιν έχει ενισχυθεί λόγω του κινδύνου μιας ουκρανικής επίθεσης κατά την διάρκεια των εορτασμών.

Μετά την παρέλαση, ο Πούτιν θα έχει μια σειρά διμερών συναντήσεων, όπως με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, τον βασιλιά της Μαλαισίας, Σουλτάνο Ιμπραχίμ και τον πρόεδρο του Λάος Θονγκλούν Σιζουλίθ, δήλωσε ο Ουσακόφ.

TAGS: Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
