Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην κριτική που του άσκησε χθες, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε χθες νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα:

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό», δήλωσε Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Εξάλλου, την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν - ένα ταξίδι το οποίο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, προγραμματίσθηκε με στόχο να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Πηγή: skai.gr

