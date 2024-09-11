Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη δέσμευση συνέχισης στήριξης της Ουκρανίας έδωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από μια μέρα επαφών με Ουκρανούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι.

Οι κ.κ. Άντονι Μπλίνκεν και Ντέιβιντ Λάμι δέχθηκαν εκ νέου πιέσεις σήμερα από τους αξιωματούχους με τους οποίους συναντήθηκαν ώστε να επιτρέψουν στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν αμερικανικά και βρετανικά όπλα για πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας. Το αίτημα επανέλαβε στη συνέντευξη Τύπου ο νέος Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιγκα.

Αν και απέφυγαν να δώσουν δημοσίως σχετικές δεσμεύσεις, οι δύο δυτικοί υπουργοί στάθηκαν στην αναβάθμιση του κινδύνου που συνιστά η προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία από το Ιράν.

Η προμήθεια ιρανικών πυραύλων στη Ρωσία «αλλάζει τη συζήτηση» είπε σε δηλώσεις στο BBC από το Κίεβο ο κ. Λάμι, σε μία ακόμα ένδειξη ότι συζητείται πλέον έντονα η πιθανότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα των Ουκρανών.

Χαρακτήρισε δε στη συνέντευξη Τύπου την ιρανική κίνηση «σημαντική και επικίνδυνη κλιμάκωση». Ο κ. Μπλίνκεν πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται με επιτακτικότητα» ώστε να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία «έχει ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί αποτελεσματικά».

Αμφότεροι παρέπεμψαν στη συνάντηση που θα έχουν την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο οι Τζο Μπάιντεν και Κιρ Στάρμερ.

Η Βρετανία έχει στείλει πυραύλους τύπου Storm Shadow στο Κίεβο, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 250 χιλιομέτρων. Μέχρι τώρα όμως έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για επιθέσεις κατά ρωσικών δυνάμεων στα υπό κατοχή ουκρανικά εδάφη.

Ο κ. Μπλίνκεν τόνισε πως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της θέλουν νίκη της Ουκρανίας. «Είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στο να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε τη στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία ώστε οι γενναίοι υπερασπιστές της και πολίτες της να πετύχουν ακριβώς αυτό», συμπλήρωσε.

Αμφότεροι οι υπουργοί ανακοίνωσαν δε πρόσθετη οικονομική και στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ θα δώσουν 700 εκ. δολάρια για υποδομές και ανθρωπιστική βοήθεια και το Ηνωμένο Βασίλειο 600 εκ. λίρες σε χρήματα και εγγυήσεις δανείων από την Παγκόσμια Τράπεζα.

