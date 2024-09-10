Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαρακτήρισε την προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Ρωσία «σημαντική κλιμάκωση»

«Πρόκειται για μια ανησυχητική ενέργεια που βλέπουμε από το Ιράν. Είναι σίγουρα μια σημαντική κλιμάκωση και συντονιζόμαστε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Λάμι δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «επιχειρησιακά ζητήματα» όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα δώσει το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.