Επισιτιστική κρίση: Τι προβλέπει η συμφωνία Μόσχας - Κιέβου για σιτηρά - Τι θα γίνει με νάρκες

Επισιτιστική κρίση: Τι προβλέπει η συμφωνία Μόσχας - Κιέβου για την εξαγωγή σιτηρών - Τι θα συμβεί με τις νάρκες Κόσμος 21:36, 22.07.2022

Στόχος είναι να βγουν από την Ουκρανία 20-25 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που βρίσκονται σε σιλό στα λιμάνια. - Θα ασφαλίζονται τα δρομολόγια; Πόσο θα κοστίσει; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η επιχείρηση; Ο Λευκός Οίκος καλεί τους Ρώσους να εφαρμόσουν γρήγορα τη συμφωνία.