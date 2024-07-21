Κρεμλίνο για απόφαση Μπάιντεν: «Οι εκλογές απέχουν τέσσερις μήνες, πολλά μπορεί να αλλάξουν"

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για μια νέα προεδρική θητεία, το Κρεμλίνο ανέφερε πως παραμένει «προσεκτικό» στις εξελίξεις της κατάστασης.

«Οι εκλογές απέχουν τέσσερις μήνες. Αυτή είναι μια μακρά περίοδος κατά την οποία πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο μέσο ενημέρωσης Life.ru.

