Πώς σχολιάζουν Στάρμερ, Σάντσεθ, Στέρε, Τουσκ, Φιάλα την απόφαση Μπάιντεν

Την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική διαδικασία σχολίασαν μεταξύ άλλων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ: «Σέβομαι την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για το υπόλοιπο της προεδρίας του». «Γνωρίζω ότι, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έλαβε την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ: «Όλος ο θαυμασμός και η αναγνώρισή μου για τη γενναία και αξιοπρεπή απόφαση του προέδρου @JoeBiden. Χάρη στην αποφασιστικότητα και την ηγεσία του, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την οικονομική κρίση μετά την πανδημία και τη σοβαρή επίθεση στο Καπιτώλιο και υπήρξαν υποδειγματικές στην στήριξή τους προς την Ουκρανία μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα του Πούτιν. Μια μεγάλη χειρονομία από έναν μεγάλο πρόεδρο που ανέκαθεν αγωνιζόταν για τη δημοκρατία και την ελευθερία»

Νορβηγός πρωθυπουργός: Γιόνας Γκαρ Στέρε: «Σέβομαι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Η αιτιολόγηση αυτή αξίζει σεβασμό», δήλωσε ο Στέρε στο εθνικό δίκτυο NRK. «Ο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς της Αμερικής για πολλές δεκαετίες, και ένας πρόεδρος που υλοποίησε αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις».

Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ: «Κύριε Πρόεδρε @JoeBiden, πολλές φορές λάβατε δύσκολες αποφάσεις που έκαναν την Πολωνία, την Αμερική και τον κόσμο πιο ασφαλή, και τη δημοκρατία και την ελευθερία πιο ισχυρές. Γνωρίζω ότι είχατε ως οδηγό σας τις ίδιες αρχές όταν ανακοινώσατε την τελευταία σας απόφαση. Ίσως τη δυσκολότερη στη ζωή σας».

Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα: «Είναι αναμφίβολα η απόφαση ενός πολιτικού άνδρα που υπηρέτησε τη χώρα του για δεκαετίες. Είναι ένα υπεύθυνο και σε προσωπικό επίπεδο δύσκολο βήμα, αλλά αυτό του δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Εύχομαι για τις ΗΠΑ να αναδεχθεί ένας καλός πρόεδρος από την δημοκρατική αναμέτρηση δύο ισχυρών και ίσων υποψηφίων».

Πηγή: skai.gr

