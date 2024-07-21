Ολυμπιακοί Αγώνες: Βουτιά στον καθαρό Σηκουάνα

Καθαρό νερό; Δυνατά ρεύματα; Αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα φαίνεται να είναι οι αθλητές, λίγες μέρες πριν το αγώνισμα της ελεύθερης κολύμβησης στον Σηκουάνα.Ένας αγώνας κολύμβησης στον γραφικό Σηκουάνα με θέα τον Πύργο του Άιφελ – δεν ακούγεται ιδανικό; Κι όμως για πολλούς ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από έναν εφιάλτη. «Είναι απελπιστικό το ότι αθλητές και προπονητές πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο», λέει ο ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης των Γερμανών αθλητών Μπερντ Μπέρκχαν λίγες ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτήν τη στιγμή: τα ρεύματα του ποταμού είναι ακόμη πολύ ισχυρά.



«Το πρόβλημα δεν είναι το να κολυμπάει κανείς μαζί με το ρεύμα – το πρόβλημα είναι η επιστροφή», εξηγεί στην DW ο Φλόριαν Βέλμπροκ, Ολυμπιονίκης του 2021 στο Τόκιο. «Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να γίνουν αγώνες στον Σηκουάνα».

Κόντρα στο ρεύμαΗ διαδρομή για τον μαραθώνιο κολύμβησης έχει έκταση ενός χιλιομέτρου και εκτείνεται από τη γέφυρα Pont Alexandre III. έως τη γέφυρα Pont de Alma. Δεδομένου ότι η διαδρομή του αγωνίσματος είναι συνολικά 10 χιλιόμετρα, τα 5 από αυτά θα γίνουν κόντρα στο ρεύμα.Η ταχύτητα του ρεύματος του ποταμού υπολογίζεται στα 1,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο – τη στιγμή που οι κολυμβητές κινούνται (χωρίς αντίθετα ρεύματα) με μία μέση ταχύτητα 1,6 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Με άλλα λόγια, εάν το ρεύμα κινείται με την ίδια ταχύτητα, οι αθλητές θα κολυμπούν κατά μέσο όρο με ταχύτητα μόλις 40 εκατοστών ανά δευτερόλεπτο.Βελτιωμένη η ποιότητα του νερούΜεγάλο πρόβλημα αποτελούσε για καιρό και η κακή ποιότητα του νερού του Σηκουάνα. Τώρα όμως τα πράγματα φαίνονται καλύτερα. Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των αγώνων ένας εκπρόσωπος της πόλης ανέφερε πως «έντεκα ή δέκα» από τις τελευταίες δώδεκα ημέρες ο Σηκουάνας είναι αρκετά καθαρός για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων κολύμβησης.Θέλοντας να εξαλείψει κάθε αμφιβολία σχετικά με την ποιότητα του νερού η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Αμελί Ουντεά-Καστερά, βούτηξε η ίδια στον Σηκουάνα, με τη δήμαρχο του Παρισιού, Ανν Ινταλγκό, να ακολουθεί και αυτή το παράδειγμά της.Οι γαλλικές αρχές έχουν επενδύσει συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων σε νέες μονάδες για την επεξεργασία των λυμάτων και τη βελτίωση του αποχετευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που το νερό δεν είναι σε καλή κατάσταση τις ημέρες των αγωνισμάτων, τα τελευταία θα μπορούσαν να αναβληθούν για μερικά εικοσιτετράωρα.Τι εναλλακτικές υπάρχουν;Σύμφωνα με τον Μπέρκχαν οι διοργανωτές είχαν αρχικά ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει καμία εναλλακτική τοποθεσία για τη διεξαγωγή των αγώνων. Εν τέλει όμως φαίνεται πως υπάρχει: η πίστα κωπηλασίας στο Βαιρ-συρ-Μαρν, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. «Η επικοινωνία μας ήταν σαν χαλασμένο τηλέφωνο», λέει ο αστέρας της κολύμβησης Βέλμπροκ, δηλώνοντας πάντως την ικανοποίησή του που πλέον υπάρχει εναλλακτική λύση και που σε κάθε περίπτωση ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά.Όπως επισημαίνει όμως ο Μπέρκχαν, ένας αγώνας στον Σηκουάνα δεν έχει καμία σχέση με έναν αγώνα στην πίστα κωπηλασίας. Σχεδόν τα πάντα είναι διαφορετικά, από την ισχύ του ανέμου μέχρι τη θερμοκρασία του νερού. «Είναι απίστευτο που οι αθλητές δεν γνωρίζουν ακόμη τι ακριβώς θα συμβεί και πώς μπορούν να προετοιμαστούν πνευματικά για τον αγώνα», τονίζει.Ο Όλιβερ Κλέμετ, ένας άλλος από τους κολυμβητές της γερμανικής εθνικής ομάδας, θα προτιμούσε να κολυμπήσει στη διαδρομή της κωπηλασίας. «Εάν αλλάξουμε τον χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος, θα είναι πιο απλά τα πράγματα», δήλωσε ο 22χρονος στην DW. «Το να κολυμπήσει κανείς σε ένα ποτάμι είναι πολύ δυσκολότερο απ’ ότι στη θάλασσα» - εκεί δηλαδή όπου γίνονται συνήθως οι αγώνες κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων.Με ειδικό εξοπλισμό προπονούνται οι αθλητέςΤον Ολυμπιονίκη Βέλμπροκ πάντως δεν τον απασχολεί και πολύ το πού θα γίνει ο αγώνας. Είναι βέβαιος όμως για το εξής: «Αυτός θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας 10 χιλιομέτρων στην ιστορία. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η κατάλληλη προετοιμασία».Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μπέρκχαν προσαρμόζει τις προπονήσεις στις ειδικές συνθήκες: «Στην προπόνηση εστιάζουμε περισσότερο στη δύναμη και την αντοχή. Γι’ αυτό και ρίχνουμε το βάρος περισσότερο στην κολύμβηση με τα χέρια».Προκειμένου να αναπαραστήσουν την αντίσταση του αντίθετου ρεύματος, κατά τις προπονήσεις οι αθλητές φορούν ειδικό εξοπλισμό μαζί με τα μαγιό τους, ο οποίος μειώνει την ικανότητα ολίσθησης ή ακόμη και ειδικά αλεξίπτωτα.Το κατά πόσο ήταν πράγματι απαραίτητη μία τόσο διαφορετική προετοιμασία στις προπονήσεις, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες. Διότι αν κοπάσουν οι βροχοπτώσεις, ο Σηκουάνας θα ρέει πιο αργά. Επομένως, ίσως τον τελευταίο λόγο να τον έχει τελικά ο θεός του καιρού.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

