Μεσανατολικό: Δώδεκα νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Δώδεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τρία ηγετικά στελέχη του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, αλλά και παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε αλλεπάλληλα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιδρομές αυτές, που εξαπολύθηκαν προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας, εγείρουν φόβους πως θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας· ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες σε ακτίνα ως και 40 χιλιομέτρων γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα να φροντίσουν να βρίσκονται μόνιμα κοντά σε καταφύγια, για την περίπτωση εκτοξεύσεων παλαιστινιακών ρουκετών.

BREAKING| The Israeli occupation warplanes are launching a series of airstrikes on several areas in the Gaza Strip. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/t9DK0SnmYu