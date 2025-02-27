Η Βόρεια Κορέα έστειλε επιπλέον στρατεύματα στη Ρωσία και ανέπτυξε εκ νέου μονάδες του βορειοκορεατικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Βορειοκορεατικά στρατεύματα, έπειτα από παύση περίπου ενός μήνα, αναπτύχθηκαν ξανά στη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια Κουρσκ (...) και μοιάζει να έλαβε χώρα ανάπτυξη κάποιων επιπλέον δυνάμεων», ανέφερε η πηγή αυτή, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεάτικου πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, πρόκειται για 1.000-3.000 άνδρες, που προστέθηκαν στους περίπου 11.000 που πιστεύεται —πάντα κατά τη Σεούλ— πως αναπτύχθηκαν εκεί πέρυσι.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφερε πως οι δυνάμεις που έστειλε η Βόρεια Κορέα δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις πως εμπλέκονται σε μάχες στην περιφέρεια Κουρσκ από τα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Κίεβο, αποσύρθηκαν από την περιοχή αφού υπέστησαν βαριές απώλειες.

Σήμερα, η πηγή του AFP στην υπηρεσία επέμεινε πως Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί «αναπτύχθηκαν ξανά» στην Κουρσκ, μικρό μέρος της οποίας παραμένει στα χέρια των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων έπειτα από αιφνιδιαστική έφοδο το καλοκαίρι.

Ούτε η Μόσχα, ούτε η Πιονγκγιάνγκ έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα πως έχουν αναπτυχθεί ή πως εμπλέκονται σε εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσίας στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας.

Πάντως, οι δυο χώρες υπέγραψαν τον Ιούνιο του 2024 διμερή αμυντική συμφωνία, στο πλαίσιο επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα κατόπιν πρόσκλησης του ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

