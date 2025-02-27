ΗΠΑ – Ουκρανία: Ζητούνται εγγυήσεις ασφαλείας

Της Αθηνάς Παπακώστα

H Ουκρανία ανακοίνωσε ότι συμφωνεί με τους όρους ενός πλαισίου συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ελπίζει η αρχική συμφωνία με την Ουάσινγκτον να μπορέσει να οδηγήσει σε νέες συμφωνίες, αλλά δεν επιβεβαίωσε εάν, σε αυτή, υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στους Αμερικανούς φορολογούμενους «να πάρουν πίσω τα χρήματά τους» για την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που έχει αποστείλει η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία και ότι θα δώσει στο Κίεβο «το δικαίωμα να πολεμά» κατά της Ρωσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κλήθηκε να απαντήσει εάν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη συμφωνία στην περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσφέρει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί το Κίεβο. «Θέλω να βρω ένα μονοπάτι για το ΝΑΤΟ ή κάτι παρόμοιο. Εάν δεν λάβουμε εγγυήσεις ασφαλείας, δεν θα έχουμε κατάπαυση του πυρός. Τίποτε δεν θα λειτουργήσει. Τίποτε».

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, όμως, η Ουκρανία πρέπει να ξεχάσει την ένταξη της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία σημειώνοντας, αυτή τη φορά, πως «ίσως» αυτή της η επιθυμία ευθύνεται για την έναρξη του πολέμου.

Απευθυνόμενος χθες το απόγευμα στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην αναφέρθηκε στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά άφησε να εννοηθεί πως η πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας θα ισοδυναμούσε αυτομάτως με ασφάλεια για το Κίεβο, τονίζοντας «κανείς δεν θα ενοχλεί τους ανθρώπους μας όταν είναι εκεί».

Δεν παρέλειψε δε να επαναλάβει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν ευθύνη της Ευρώπης και τόνισε ότι «η Ουκρανία» - ως αντάλλαγμα της συμφωνίας για τα ορυκτά - «θα έχει το δικαίωμα να συνεχίζει να πολεμά» αλλά και ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει βοήθεια «έως ότου έχουμε συμφωνία με τη Ρωσία».

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενις Σμιχάλ είπε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία έχουν προετοιμάσει ένα τελικό σχέδιο της συμφωνίας, το οποίο εγκρίθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο Λευκός Οίκος αναμένει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή για τις υπογραφές με τον Ουκρανό πρόεδρο ωστόσο, αρχικώς, να μην το επιβεβαιώνει επισημαίνοντας ότι οι ομάδες του εργάζονται πάνω σε αυτό.

Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη συναντώνται αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας με το ουκρανικό ωστόσο να είναι εκτός ατζέντας. Αντιθέτως, οι συζητήσεις θα αφορούν στην επαναλειτουργία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα και της ρωσικής στην Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια και ο Εμανουέλ Μακρόν, που ενημέρωσε τους «27» για τις συνομιλίες που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ τώρα παραδίδει τη σκυτάλη στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Σταρμερ ο οποίος μεταβαίνει στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

